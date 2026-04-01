宏福苑｜上樓執拾需業主登記　租客一家三口僅獲兩名額：好荒謬囉

撰文：凌逸德
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大埔宏福苑五級大火發生至今多月，政府近日終於公布上樓安排及時間表。不過昨日（3月31日）卻有宏福苑的租客在社交平台發文指，從一戶一社工得知，政府規定上樓登記必須由業主簽名及分配名額，租客並無話語權，無法用盡4人名額上樓執拾物件，直言：「由一個唔喺上面住嘅人（業主）決定，喺上面住嘅人（租客）上唔上去，我覺得好荒謬囉。」他期望政府可以給予彈性，讓居民可以分兩至三次重返單位執拾，又直言：「真係唔係個個家庭有12小時執嘢，甚至可能連上樓都無機會呀。」

政務司副司長辦公室於4月2日回覆指，已知悉有租戶和業主就上樓安排有不同意見，並指相關居民可以向「一戶一社工」反映，當局會就個案作彈性處理，確保居民有合理的上樓安排，取回物品。

業主於去年12月底曾多次發Ｗhatsapp訊息追討12月租金。

業主表明佔用兩個名額　一家三口只獲兩個名額

丘先生接受《香港01》訪問時指，他於2024年底租用宏道閣30樓一個單位，與太太及14歲兒子一家三口居住。火警後他們無法返回單位，但業主於去年12月底曾多次發Ｗhatsapp訊息追討12月的租金，又單方面宣稱租約終止，他認為不合理，雙方此後已沒直接聯絡，一直靠「一戶一社工」傳話。丘先生指現時仍有2.3萬元按金在業主手上。

近日丘先生收到「一戶一社工」通知，指4月底可獲安排上樓執拾，但上樓登記必須由業主簽名及分配名額，而業主表明會佔用兩個名額，但不會進入單位，只會在走廊等候，所以丘先生一家三口只能派2人上樓。而業主又要求丘先生在執拾物品時，幫忙在單位內取回一件電器。丘先生表示尚未知道業主想取回什麼電器，但無奈道：「都要應承㗎啦，（如果業主不簽名）上都上唔到去。」

業主又要求丘先生在執拾物品時，幫忙在單位內取回一件電器。

捨棄大篋改揹巨型背囊　想取回舊照片及先人遺物

由於一家只有兩個名額，丘先生決定與太太上樓。丘先生最想取回電腦、硬碟、家庭相片、部份珍貴的DVD及書本，太太最緊張父母留下的遺物及金器首飾，兒子則想取回單車配件及從小到大儲起的利市錢。丘先生直言，災後有單位發生爆竊案，因此也擔心貴重物品的情況。由於兒子無法上樓，到時可能拍片讓兒子遙距觀看執屋情況。

面對執拾大挑戰，丘先生坦言不會帶行李箱上樓：「因為我哋住30樓，要攞返落嚟都係極困難嘅事，樓梯本身都好窄。」為此，他已向朋友借用大型旅行背囊，打算「後面孭個大背囊，前面又孭個細嘅，可能再一個兩個大少少嘅手抽袋」。

受宏福苑火災影響的七幢樓宇居民，4月20日起可分批返回單位執拾物品，最多4人上樓，可逗留最多3小時。（資料圖片）（梁鵬威攝）

憂業主如提早落樓　按「同進同出」規定被逼離開

對於現時政府的安排，丘先生認為對真正居住的租戶造成極大困擾，「原本我哋可以4個人攞嘢，而家得返兩個，我哋得一次機會，其實唔係真係有6個鐘執嘢，我哋得3個鐘」。此外，他指出規定「同進同出」不合理，以他的情況為例，業主表明只在走廊等候，但災後的走廊滿佈灰塵、缺乏通風且沒有電力，他擔心環境惡劣，如果業主守候20分鐘已覺得辛苦要求落樓，他們是否也要被迫提早離開。

丘先生坦言：「其實從一開始登記資助，咁咪又係我哋（租客）拎，點解嗰陣由住戶拎，到上樓拎返我哋啲嘢，就要由業主決定？由一個唔喺上面住嘅人決定，喺上面住嘅人上唔上去，我覺得好荒謬囉。」他建議政府應將上樓名額的決定權交予租戶，並表示稍後會向社工查詢可否酌情容許多於4人上樓。

大埔宏福苑五級火災2025年11月26日，到2026年3月底已四個月。（資料圖片 / 夏家朗攝）

喪親居民上樓恐難平伏　望政府體諒容許居民重回單位

此外，他提到認識另一位租客的慘況，該租客的太太在火災中不幸喪生，本來對方想帶同兩名分別讀中一和中四的女兒，以及一位朋友上樓取回物品，但因業主要求隨行而少了一個名額。若朋友無法上樓，能搬運的物品便大減；但若其中一名女兒無法上樓，必定造成遺憾，因此該名租客亦很煩惱。

丘先生希望政府體諒居民的處境：「我諗住喺宏福苑幾廿年，有屋企人死咗， 其實你上到去都要調整一下心情，都不會短時間調整到……可能上到去嗰種感受先嚟， 你都唔會突然兩分鐘內、三分鐘內就無咗， 其實喺咁樣嘅心情，你點樣去執嘢呢？」他亦建議當局應給予彈性，容許居民分開兩至三次進出單位，讓居民有足夠的時間和空間，好好整理及執拾個人物品。

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