入境處聯警搜餐廳、工廈及裝修單位　拘22名黑工及僱主

入境處於3月27日至4月1日在全港多區展開反非法勞工行動，包括「曙光行動」及聯同香港警務處執行的「冠軍行動」。行動中，調查人員搜查了多個目標地點，包括餐廳、工廠大廈及裝修單位等，共拘捕20名懷疑非法勞工及2名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為15男5女（25至57歲），當中一男一女持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為兩名男子（36及60歲），調查仍然在進行中，不排除有更多人被捕。



入境處拘捕20名懷疑非法勞工及2名涉嫌聘用非法勞工的僱主。（入境處提供圖片）

入境處發言人指，任何人違反對其有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁2年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。

發言人警告，根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。根據《入境條例》第20（1）（a）條規定，如果某入境者在香港被裁定觸犯可以判處不少於兩年監禁刑罰的罪行，則行政長官可以向他發出遞解離境令，禁止該入境者在以後任何時間留在香港。

發言人強調，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰由原來的罰款35萬元及監禁3年，大幅提高至罰款50萬元和監禁10年，以反映有關罪行的嚴重性。而有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等，亦可能需負上刑事責任。高等法院曾頒布判刑指引，聘用非法勞工的僱主須被判即時入獄。

市民可使用舉報非法勞工專線185 185、傳真2824 1166、電郵anti_crime@immd.gov.hk、或登入入境處網址www.immd.gov.hk利用「網上舉報違反入境條例罪行」表格向入境處舉報僱用非法勞工活動。