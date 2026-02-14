劉馬車涉訛稱通利琴行代言人並有折扣 被控欺詐及阻差提堂
撰文：郭顥添
出版：更新：
網紅「劉馬車」涉訛稱通利琴行代言人，並稱有網上折扣，導致通利琴行被人查詢，及名譽受損。劉被控欺詐及阻差等2罪，今（14日）在九龍城裁判法院提堂，劉暫時毋須答辯，裁判官陳志輝把案押後至4月13日再提訊，以讓控方作進一步調查。劉准以2千元保釋，並須交出旅遊證件，不得離開香港，及每周報到一次，不得接觸控方證人，以及不得到任何通利琴行分店。
被告被控欺詐及阻差等兩項罪名
被告劉駿軒，29歲，被控一項欺詐罪，及一項阻撓在正當執行職務的警務人員罪，指他於2026年2月9至11日期間，意圖欺詐，訛稱他為通利琴行有限公司的代言人，在網上虛假宣傳折扣，誘使公眾誤以為該折扣存在，並向通利琴行查詢，導致通利琴行名譽受損。
劉另被指在2026年2月13日，在天水圍天瑞路天恩邨恩澤樓某室内，故意阻撓一名警員執行正當職務。
案件編號：KCCC 504/2026
劉馬車疑冒充通利琴行代言人 涉欺詐等3罪被捕 今早提堂劉馬車疑冒充通利琴行代言人 便衣警登門拉人 涉欺詐等3罪被捕劉馬車假稱同霍哥合拍三級片約女試鏡 霍哥暴怒除夕夜回港報警霍哥澄清與劉馬車絕無合作拍三級片已報警 提醒女生勿試鏡受騙鍾培生拳賽｜劉馬車「白撞」衝上台！ 叫囂挑戰打Black Joe劉馬車火鍋店襲擊網紅葉子健 稱曾遭葉侵犯故要打他 判囚4月劉馬車再認罪 Starbucks扮問路摸女大腿 遭事主緊追即出2百元