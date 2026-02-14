劉馬車涉訛稱通利琴行代言人並有折扣　被控欺詐及阻差提堂

網紅「劉馬車」涉訛稱通利琴行代言人，並稱有網上折扣，導致通利琴行被人查詢，及名譽受損。劉被控欺詐及阻差等2罪，今（14日）在九龍城裁判法院提堂，劉暫時毋須答辯，裁判官陳志輝把案押後至4月13日再提訊，以讓控方作進一步調查。劉准以2千元保釋，並須交出旅遊證件，不得離開香港，及每周報到一次，不得接觸控方證人，以及不得到任何通利琴行分店。



「網紅」劉馬車被指訛稱是通利琴行的代言人，並有折扣被控。(影片截圖)

控罪指有人疑向通利琴行查詢，導玫通利琴行名譽受損。（陳順禎攝）

被告被控欺詐及阻差等兩項罪名

被告劉駿軒，29歲，被控一項欺詐罪，及一項阻撓在正當執行職務的警務人員罪，指他於2026年2月9至11日期間，意圖欺詐，訛稱他為通利琴行有限公司的代言人，在網上虛假宣傳折扣，誘使公眾誤以為該折扣存在，並向通利琴行查詢，導致通利琴行名譽受損。

劉另被指在2026年2月13日，在天水圍天瑞路天恩邨恩澤樓某室内，故意阻撓一名警員執行正當職務。

案件編號：KCCC 504/2026