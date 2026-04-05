昂船洲大橋花式鐵騎｜消息稱甩車牌因曾遇車禍　警調查是否涉危駕

一名英國電單車愛好者先後在社交平台上傳兩段影片，其中一段可見他在昂船洲大橋玩花式駕駛，整個人站立在腳踏、前轆離地；另一影片則在青沙公路因車牌甩脫，被交警截查；但未知甩車牌是否與玩花式有關。片段引起網民撻伐；消息稱，該司機報稱早前曾遇交通意外，才令車尾車牌甩脫。



警方回覆查詢時表示，3月29日下午約5時，西九龍總區交通部執行及管制組人員，在西九龍高速公路一帶巡邏期間，於近青沙公路發現一名男子正駕駛一輛沒有掛上車牌的電單車，遂上前截查。警方經進一步調查後，發現該名男子較早前涉嫌於昂船洲大橋駕駛電單車時，作出懷疑危險駕駛行為。事件交由西九龍總區交通部執行及管制組特遣隊作進一步調查。



相關文章：有片｜外籍鐵騎士昂船洲大橋玩後輪騎花式 車牌甩脫被交通警截停

涉事男子先後在Instagram分享影片，其中上周五（3日）上載的片段顯示，他曾在昂船洲大橋玩「後輪騎」（Wheelie）特技，即電單車前轆離地，車輛與地面保持垂直，鐵騎士則站在腳踏上，身體重心向後移以維持平衡。友人疑乘車沿途拍攝整個過程，並不停歡呼及發出笑聲；後方還有數輛尾隨的私家車行駛，場面驚險。

涉事英國籍男子曾在昂船洲大橋表演特技，當時電單車車尾仍有車牌。（IG：surron_london 影片截圖）

昨日（4日）他再上載另一段影片，顯示他騎電單車沿青沙公路往昂船洲方向行駛，途至豐樹青衣物流中心對開路段，被一名交通警員發現他的電單車沒有車牌，警員遂指示他駛向路邊停車。警員詢問：「（車牌）Where？」，他亦警覺車牌不知何時跌落，指「The plate was there before, I don't know it must be fallen off（車牌之前還在這裏，我不知道可能是掉下來了)」」

他其後在即時動態上載影片，繼續交代被交通警攔截的後續，可見有友人前來幫忙與交通警交涉。由於兩段影片分開兩日上傳，無法確認他是否同一日玩花式而導致車牌脫甩。

3月29日，交通警發現男子「無牌」駕駛；影片在4月4日被上載。（IG：surron_london 影片截圖）

相關片段引起網民關注，紛紛譴責該名男子「目無法紀」、「CLS，自己死就算，完全罔顧其他道路使用者」、「拉得，唔好累街坊」；有人直斥他涉嫌危險駕駛，「目無法紀」、「呢類馬路炸彈，一定要重罰。」