有片｜外籍鐵騎士昂船洲大橋玩後輪騎花式　車牌甩脫被交通警截停

一名英國電單車愛好者上周五（3日）在Instagram分享自己在香港公路上騎電單車玩花式，他在昂船洲大橋駕駛途中，突然整個人站立在腳踏，前轆離地，無視後方車輛表演特技，沿途有車跟隨及拍攝他玩花式的經過，拍攝者更發出歡呼聲。



昨日（4日）他又再分享自己在青沙公路駕駛途中，疑因為車牌脫甩，被交通警員攔截及交涉的過程。由於兩段影片分開兩日上傳，無法確認他是否同一日玩花式而導致車牌脫甩。兩條影片在社交平台流傳，引起不少網民關注，並留言指他涉嫌危險駕駛，直言：「目無法紀」、「呢類馬路炸彈，一定要重罰。」



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英國籍男子在昂船洲大橋表演特技，當時電單車車尾仍有車牌。（IG：surron_london 影片截圖）

從他上周五（3日）上載的影片顯示，他曾在昂船洲大橋玩「後輪騎」（Wheelie）特技，即電單車前轆離地，車輛與地面保持垂直，鐵騎士則站在腳踏上，身體重心向後移以維持平衡。其友人疑乘車沿途拍攝整個過程，並不停歡呼及發出笑聲。而後方還有數輛尾隨的私家車行駛，場面驚險。

交通警發現男子無牌駕駛。（IG：surron_london 影片截圖）

他於昨日（4日）再上載另一段影片，顯示他騎電單車沿青沙公路往昂船洲方向行駛，途至豐樹青衣物流中心對開路段，被一名交通警員發現他的電單車沒有車牌，警員遂指示他駛向路邊停車。警員詢問：「（車牌）Where？」，他亦驚覺車牌不知何時跌落，指「The plate was there before, I don't know it must be fallen off（車牌之前還在這裏，我不知道可能是掉下來了)」」其後他在即時動態上載影片繼續交代被交通警攔截的後續，可見有友人前來幫忙與交通警交涉。

由於兩段影片分開兩日上傳，無法確認他是否同一日玩花式而導致車牌脫甩。

不過相關片段引起網民關注，有網民譴責該名男子「目無法紀」、「CLS，自己死就算，完全罔顧其他道路使用者」、「拉得，唔好累街坊」。