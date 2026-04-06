沙田賽馬「幸運奇兵」腳傷失蹄不治　騎師霍宏聲退出今日餘下賽事

沙田馬場今日（6日）第4場賽馬，2號馬匹「幸運奇兵」起步時與另一馬匹碰撞；至尾段進入直路時，懷疑腳傷失蹄，騎師霍宏聲立即跳落馬，其後馬會職員隨即拉起黑布遮擋馬匹，將牠運走。據了解，霍宏聲亦受輕傷。



香港賽馬會回覆查詢時表示，「幸運奇兵」腿部受傷，由馬會獸醫現場作出治理；惟經進一步評估後，無法救治。馬會已即時接觸「幸運奇兵」的馬主，並向一直悉心照料此駒的人士致以慰問。另外，騎師霍宏聲接受馬會醫療人員檢查後，證實不適宜履行餘下賽事的策騎聘約，因而退出今日的賽事。馬會的競賽事件報告指，「幸運奇兵」左前腿受傷，被診斷傷勢過重而未能救治，其後作人道處理。



沙田馬場賽馬第4場，2號「幸運奇兵」在最後直路一度領前（紅圈示）。（馬會賽事重溫片段截圖）

「幸運奇兵」是第4場1,400米賽事的大熱門。一開閘時，7號檔的馬匹「機械之星」向外斜跑，觸碰到8號檔的「幸運奇兵」。比賽進入最後直路時，「幸運奇兵」已居於前列，更一度領頭。惟跑至尚餘約300米路程時，「幸運奇兵」突然失蹄，前腳有如跪地，整隻馬俯前，牠雖然立即站起，但腳步已亂，之後逐漸收停。當時在牠後方的馬匹幸均及時避開，未有釀成更嚴重意外。

沙田馬場賽馬第4場，2號「幸運奇兵」在最後直路一度領前，但尚餘300米路程時牠突然失蹄（紅圈示）。（馬會賽事重溫片段截圖）

「幸運奇兵」停步後，在巡邏影片畫面可見，牠左前腳跪在草地上，騎師霍宏聲從其背上跳下。另有馬評專頁在社交平台上載影片，顯示工作人員趕到後，霍宏聲為「幸運奇兵」脫去馬鞍等裝備；「幸運奇兵」被工作人員拉着時一度掙扎。職員之後拉起黑布遮擋現場，馬救護車隨後駛至運走「幸運奇兵」。

「幸運奇兵」（紅圈示）失蹄後隨即站起，但腳步已亂，之後逐漸收停。（馬會賽事重溫片段截圖）

根據馬會資料，「幸運奇兵」現年3歲，除今日外，今個馬季曾出賽兩次，獲得一冠一亞。

馬會今場賽事的競賽事件報告指，牠在起步時與旁邊3號的「機械之星」碰撞；趨近最後250米處時左前腿受傷，立即接受獸醫治療，獲診斷傷勢過於嚴重而未能救治，其後作人道處理。騎師霍宏聲接受首席醫療主任檢查，首席醫療主任認為他不適宜履行餘下賽事的策騎聘約。