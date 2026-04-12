有片｜青衣女子疑走出馬路攔車　遇警拔足逃走　3警合力制服

有網民今日（12日）清晨拍攝到青衣楓樹窩路一名女子被多名警員制服。拍片者指，女子在馬路中心游蕩，不斷試圖截停行駛中的車輛。當時一輛警車目睹經過，警員遂是下車在路中石壆制服女子，期間女子不斷掙扎及高喊「救命呀！」最終被送院檢查。案件列作精神紊亂人士處理。



3名警員按住女子，女子多次大喊：「救命呀！」（Threads 1013winonalee影片截圖）

一名網民在Threads上載兩段影片，並指今日（12日）清晨時份，一名身穿黑色連身裙的金髮女子在青衣楓樹窩路近清譽街花園對開馬路游蕩，舉止怪異，懷疑她曾吸食毒品。片主又指該名女子不論見到巴士或小巴，總之「見車就截」。當時馬路對面線一輛警車停車等候紅綠燈時，目睹女子的行為，遂下車追截，女子見狀拔足逃走，最終在被警員制服。

影片可見，3名警員在路中石壆將女子制服，女子躺平不斷掙扎。另一片段顯示，3名警員按住女子，而女子手持手機，不斷搖晃身軀嘗試擺脫束縛，並多次大喊：「救命呀！」又胡言亂語稱：「假差佬嚟！」其後人員將她帶到行人路，片段到此結束。

女子不斷掙扎。（Threads 1013winonalee影片截圖）

女子不斷掙扎。（Threads 1013winonalee影片截圖）

警員將她帶到行人路。（Threads 1013winonalee影片截圖）

今日（12日）上午6時26分，警方接報，青衣楓樹窩路一名女子情緒激動並衝出馬路，人員到場將她帶往瑪嘉烈醫院檢查。案件列作精神紊亂人士處理。