警夏慤花園辦國安教育日暨同樂日　展現維護國家安全工作成果

為響應「全民國家安全教育日」，警務處今日（12日）在金鐘夏慤花園舉行「全民國家安全教育日2026暨警民同樂日」，旨在透過活動提高市民的國家安全意識，加強培養國民身份認同，並讓市民了解警務處在維護國家安全方面的工作與成果。公園設有「護港號」展覽區，同時展出反恐特勤隊、爆炸品處理課和警犬隊等多個單位的精銳裝備。



政務司副司長卓永興在開幕禮上致辭。（警方提供）

政務司副司長卓永興致辭時表示，國家安全關乎包括香港市民在內的全中國14億人民的福祉，是安邦定國的重要基石，在維護國家安全、止暴制亂的任務上，警隊一直旗幟鮮明、無畏無懼地堅守崗位，為香港築牢捍衞國安的屏障和成為全世界最安全的城市，作出了巨大和無可替代的貢獻。

他引述國務院新聞辦公室於2月發布的《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書，強調維護國家主權、安全和發展利益是「一國兩制」方針的最高原則，香港特別行政區要切實履行維護國家安全的憲制責任，以高水平安全護航「一國兩制」事業高質量發展。他指政府會透過不同渠道，持續加強宣傳教育，帶領和支持社會各界深入學習和領會《白皮書》的重要內容和要求，增強市民對國家安全的意識及對維護國家安全的積極性和自發性。

+ 3

警務處處長周一鳴致辭時表示，在維護國家安全法律制度和執行機制的護航下，香港得以「由亂到治」邁向「由治及興」的新階段。這份來之不易的穩定，正是國家為香港「護航」的生動體現。警隊亦擔當護航者的重任，秉持「只有進行時，沒有完成時」的信念，果斷執法、扎實推進國家安全宣傳教育，以及完善國家安全體系。

周一鳴指維護國家安全沒有「局外人」，每一位市民應盡責任為維護國家安全作出貢獻。他期望市民透過「全民國家安全教育日」學習和領會《白皮書》的精神，增強國家安全意識，共同守護國家安全和香港穩定。

活動在金鐘夏慤花園的「提子公園」舉行，設有仿照船舶造型構建的「護港號」國安教育展覽區，加深市民對《白皮書》的認識。此外，「NSpeed國安號」宣傳車和全新的「NSmarties童心護港AI互動平台」透過生動有趣的遊戲，向公眾特別是年輕一代，傳遞「國家安全、人人有責、我做得到」的信息。場內同時展出反恐特勤隊、爆炸品處理課和警犬隊等多個單位的精銳裝備，讓市民認識警隊專業和多元化的工作。