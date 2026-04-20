61歲退休男墮殺豬盤網戀騙局　情陷「台灣寶貝」被氹投資失$250萬

警方於facebook專頁「CyberDefender 守網者」指，日前一名61歲退休男子，於Facebook認識一名自稱在台灣從事IT業的女子。兩人由日常閒聊，逐漸分享日常生活，在短時間內發展成網戀，更互稱對方為「寶貝」。



甜言蜜語過後，女子將話題轉到「投資美股」，並聲稱自己熟悉市場，發送連結引導進入虛假投資網站。網站設有AI分析系統，提供所謂的「精準投資貼士」及「穩陣高回報」策略。事主不虞有詐，按指示多次轉賬至不明個人銀行戶口「投資」，最終損失超過250萬元。



一名61歲退休男子在facebook認識一名自稱在台灣從事IT業的女子，短時間發展成網戀，墮「殺豬盤」騙局失逾250萬元。(CyberDefender 守網者 facebook)

警方提醒，當網上情人突然變投資專家，就不再是偶像劇，而是詐騙劇本，要立即提高警覺。另外，當對方對方提供「高回報」、「AI內幕貼士」時，十居其九是陷阱。市民大眾切勿按下不明投資連結，亦切勿將大額資金轉至陌生人或不明平台戶口，在投資轉帳前，最好與家人商量。下載「防騙視伏App」：https://cyberdefender.hk/scameterplus/。