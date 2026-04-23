宏福苑上樓｜宏昌閣婦人讚政府安排好　有人用金屬探測器尋回首飾

去年11月大埔宏福苑五級大火發生近5個月，7座受災大廈居民分三輪上樓，今日（23日）輪到宏仁閣及受災情況嚴重的宏昌閣低層住戶回家收拾。宏昌閣1樓住戶周女士稱讚政府安排「非常之好」，今日與鄰居重聚感到高興，「見到啲鄰居好開心呀‥‥‥即係仲在生啦！」亦有居民眼見毗鄰單位「燒通晒」，心情仍然沉重。



此外，義工李小姐稱，上樓居民會利用一袋工具協助執拾物品，其中袋內有「四寶」，包括金屬探測器、護目鏡、挖泥鏟及電筒。她指，工具發揮效用，有居民使用金屬探測器後成功尋回首飾。李小姐續指，這袋工具會「一個傳一個」，她只是駁腳幫忙交收，盼居民可以互相協助。



宏昌閣1樓住户周女士表示，今日與鄰居重聚後感到高興「見到啲鄰居好開心呀！講唔出嗰種感覺，即係仲在生啦，一句講晒！」（梁偉權攝）

宏昌閣1樓住戶周女士表示，今日回家執拾物品與鄰居重聚後感到高興，「見到啲鄰居好開心呀！講唔出嗰種感覺，即係仲在生啦，一句講晒！」上樓見到物品後又稱「而家接受咗OK啦。」

周女士又憶述，起火當日與一眾街坊只是聞到𤓓味，「以為拜神咋！」又指當時是第一批落樓的，下樓後亦只見有4輛消防車，「我哋個個都無諗過會火燭㗎！」她續稱，因為家住一樓，所以會看到天井堆滿垃圾，亦發現無人處理。周女士指，政府是次上樓安排非常之好，「其實好好啦，我就覺得非常之好！」她亦十分感謝所有有心人及義工等協助。

義工李小姐續指，災民會利用一袋工具上樓執拾，內有「四寶」包括有金屬探測器、護目鏡、挖泥鏟及電筒，這袋工具會「一個傳一個」，她只是駁腳幫忙交收，盼居民可以互相協助。（王譯揚攝）

義工李小姐就稱，災等民會利用一袋工具上樓執拾，其中包括有金屬探測器、護目鏡、挖泥鏟及電筒，有數戶亦稱工具發揮到功效，例如用金屬探測器尋回首飾等。

李小姐續指，有朋友居住宏昌閣今早已上樓收拾，又表示這袋工具居民會「一個傳一個」她只是「駁腳」交收，希望居民可以互相協助。

義工李小姐續指，災民會利用一袋工具上樓執拾，其中包括有金屬探測器、護目鏡、挖泥鏟及電筒。（梁偉權攝）

有宏仁閣低層居民表示，今日總共上了兩次樓執拾，執了大約兩車物品，包括衣物及小件貴重物品等。他表示，時間足夠亦幸好有人幫手搬運，又稱雖然單位沒有被波及，但坦言不會再度上樓「唔上啦，無意思㗎啦，其他嗰啲嘢都係大件嘢，搬唔到。」

他續稱，上樓後眼見毗鄰單位「燒通晒」心情仍覺得沉重，「諗唔到係隔離都燒咗，即係我諗住淨係上邊燒囉，下邊無......低層冇燒到，諗唔到我哋自己低層都有燒到。」