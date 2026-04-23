荷蘭來港包裹電線卷藏$390萬K仔　海關拘無業男揭為500歐元收件

海關昨日（22日）在機場破獲空運毒品案，檢獲約10公斤懷疑氯胺酮（俗稱K仔），市值約390萬元。海關機場科人員截查一件由荷蘭抵港、報稱載有電線的包裹，經X光檢查後發現影像可疑，拆開發現毒品先被藏於電線卷筒芯內，再以電線捲住作掩飾。



同日下午，海關毒品調查科在上環一個住宅區進行監控遞送，拘捕一名49歲、報稱無業的收件男子。據悉，疑犯收取500歐元（折合逾4,500港元）酬勞代收包裹。他已被控一項「販運危險藥物」罪，明日（24日）於東區裁判法院提堂。 海關毒品調查科調查主任江堅傑稱，販毒集團企圖以電線卷筒掩飾毒品增加執法難度，將繼續配備先進儀器打擊毒品活動。



海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

'市民可致電海關24小時熱線182-8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。