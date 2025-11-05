泰國抵港包裹稱載串珠材料　海關揭藏$80萬大麻花搖頭丸拘一男

香港海關與內地海關緝私部門進行聯合執法行動，香港海關經情報分析，前日（3日）截查一件從泰國經內地抵港、報稱載有串珠材料的快遞貨物，發現3個膠盒內，藏有共約3.6公斤懷疑大麻花。



海關人員遂於昨日（4日）在深水埗展開監控遞送行動，拘捕一名30歲的懷疑涉案男子，並隨即押解他到附近一個住宅單位搜查，再檢獲約400克懷疑大麻花及約25克懷疑搖頭丸。



行動中，共檢獲約4公斤懷疑大麻花及約25克懷疑搖頭丸，估計市值共約80萬元。被捕男子報稱無業，他已被控一項企圖販運危險藥物罪及一項販運危險藥物罪，明日（6日）在西九龍裁判法院提堂。



海關共檢獲4公斤懷疑大麻花及約25克懷疑搖頭丸，估計市值共約80萬元。 （海關提供）

海關呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002），舉報懷疑販毒活動。