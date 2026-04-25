世界健康日｜樂活觀塘康健日400人參加　設健康檢測義診兼教防騙

「世界健康日2026之人人防騙 日日健康 樂活觀塘」康健日今日（25日）在油塘舉行，活動包羅萬有，設有健康檢測、中醫義診、肩頸推拿及攤位遊戲防騙話劇、健康講座，冀提升觀塘區內居民對騙案的警惕，守護財富及健康。



油塘社區會堂今日（25日）舉行「世界健康日2026之人人防騙 日日健康 樂活觀塘」康健日。（警方提供）

康健日由觀塘警區耆樂警訊名譽會長會，聯同觀塘健康城市督導委員會，在油塘社區會堂聯合主辦；並由觀塘民政事務處、香港理工大學護理學院世界衛生組織社區健康服務合作中心協辦。

現場設有多項健康檢測，包括前列腺特異抗原、三高乙肝、骨質疏鬆、視網膜、心電圖、糖化血色素、血壓等；更有攤位透過AI技術，幫助參與人士初步檢測「老人癡呆」及青光眼，是最受歡迎的測試。另外亦舉行體重管理的健康講座、中醫義診、肩頸推拿及攤位遊戲等；更有防騙話劇演出，從而提升觀塘區內居民對騙案的警惕 。

活動設有中醫義診。 （警方提供）

逾400人出席活動，嘉賓包括衞生署署長林文健、立法會議員鄧家彪、 觀塘民政事務專員何立基、觀塘警區指揮官總警司張天頤、消防處九龍東分區指揮官郭威信、觀塘警區耆樂警訊名譽會長會主席暨觀塘健康城市督導委員會主席胡勁恒、香港理工大學世界衛生組織社區健康服務合作中心總監梁綺雯等。

林文健形蹕活動別具意義，指出今年正是「十五五」開局之年，大家應該以「健康中國」、「健康優先」的核心，提醒各市民要關顧自己的健康‎。張天頤逾名市民及嘉賓參與活動。則提醒大家要捍衛自己的「錢包」健康，提防騙子。