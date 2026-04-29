宏福苑｜40載居民不同感慨　社區變化大　換新環境再出發

大埔宏福苑大火，居民上樓執拾進入第三輪的第一天。接連三天（4月29至5月1日）是宏泰閣及宏建閣居民上樓。有首批搬入宏福苑的宏泰閣居民感慨社區變化，無限懷緬；亦有居民無奈接受，冀盡快收拾「換個新環境」。



宏泰閣居民廖先生形容心情忐忑，感嘆社區不斷變化。（蔡正邦攝）

1983年搬入宏福苑宏泰閣的廖先生是首批入住的居民，他形容心情忐忑：「（見證）由無到有，我入去個陣無街市，年幾兩年先有廣福邨。」見證社區變化，令他無限感慨。

宏泰閣是火災中死亡人數最多的大廈，共82人罹難，單位亦幾乎全告焚毀。廖生指單位大門對著大堂通風口「最好火」，他收到社工提供的一張門口相，可見玄關鞋櫃位置被燒毀，大門熏黑。他質疑為何只有一張門口相片，應該多拍幾張單位內籠，讓他們可以有心理準備、應該收拾甚麼。他帶備多個袋子：「個希望就係到，攞多啲嘢。」

宏建閣居民林先生希望盡快取回物品。（蔡正邦攝）

據了解，宏建閣只有一個單位受較嚴重損害，其餘無恙。宏建閣居民林先生準備了大袋、行李箱、口罩及繩等，相信合四人之力於3小時內執拾妥當。他坦言：「想快啲完咗件事（攞返啲嘢），都磨咗半年。」他住在宏建閣47年，面對如今境況，無奈感嘆：「其實都好多懷念，但係無辦法，燒到咁，焗住要搬屋，當係換個新環境。」

另一位宏建閣居民對多位街坊罹難感到傷心，她與孫子一同上樓，她指3小時不足以收拾：「時間就緊係唔夠，樣樣都係寶。」

宏建閣居民指3小時不足以收拾：「時間就緊係唔夠，樣樣都係寶。」（蔡正邦攝）

另外，香港心理衞生會有職員在港鐵大埔墟站接洽受災居民，為他們派發資訊單張及一盞LED燈。職員稱，由上周一居民上樓執拾開始，已經在這裡派發：「 畀一啲心意街坊，佢哋上樓係當最後一次返屋企，有啲街坊走咗，讓佢哋表逹心意，又或者同自己屋企道別，將佢（LED燈）放屋企，當哀掉嘅儀式。」

職員稱，香港心理衞生會在廣福邨廣智樓地下有辦事處，火災後一直提供支援，居民如有須要見心理學家，會安排轉介和資助，亦有活動和物資派發。