宏福苑上樓｜居民抬下電視感不足：洗衣機雪櫃全部大件嘢攞唔到！

大埔宏福苑大火，居民上樓執拾進入第三輪的第一天。接連三天（4月29至5月1日）是宏泰閣及宏建閣居民上樓，其中宏泰閣是火災中死亡人數最多的大廈，共82人死亡，單位亦幾乎全告焚毀；宏建閣則只有1個單位受較嚴重損害。中午時份，陸續有居民執拾後離開，有人抬下電視、摺疊式單車等，但直言不足夠：「洗衣機雪櫃全部大件嘢攞唔到！」



中午12時半，陸續有居民落樓，其中住宏建閣低層的黎先生抬住一部電視機，但表示還有其他大型家電未能取走：「未攞晒，好多都攞唔到，洗衣機雪櫃全部大件嘢攞唔到。」他指沒有電梯上落很麻煩，抬得十分吃力。

黎先生抬下電視機。（蔡正邦攝）

政務司副司長辦公室昨日（28日）晚上公布，開放的宏昌閣高層5個樓層及宏道閣中層10個樓層，共130戶498人上樓，進出大廈的平均時間是2小時33分鐘；收到7宗居民求警協助個案，涉及居民懷疑遺失包括手錶、飾物、現金和金飾等財物，其中1宗成功尋回失物，警方會就當中2宗個案作進一步調查。

↓ 7幢大廈居民分批上樓時間表 ↓

4月20日至4月22日：宏新閣

4月23日至4月25日：宏昌閣、宏仁閣

4月26日至4月28日：宏昌閣、宏道閣

4月29日至5月1日：宏泰閣、宏建閣

5月2日至5月4日：宏泰閣、宏盛閣

