宏福苑上樓｜新買新裝修家園毀於一旦　宏泰閣夫婦寧選原址重建

大埔宏福苑大火災民今日（30日）繼續上樓執拾。宏泰閣中層住戶朱氏夫婦稱，整個單位已燒成灰燼，只能取回少量物品，例如煲、碟及杯等。朱太提及，單位是新置入的，亦趁大維修期間一同裝修，詎料入住約一個月便發生悲劇，「買完之後就裝修，裝修完就入去住咗唔夠一個月啦，就發生啲咁嘅事啦。」



他們直言，安置方案可以選擇的大單位都比較少，如要抽中可能要靠「運仔」，朱太形容感覺好差，「如果係知道而家咁樣嘅選項嘅話，一定會係選擇原址重建囉！」另有同住宏泰閣的居民，單位亦化成灰燼，但就比較幸運，能夠尋回象牙筷子及子女出生的紀念物品等，「心目中想執嘅嘢都執咗㗎啦。」



朱氏夫婦新買的單位已燒成灰燼，入住約一個月便發生悲劇，只能取回少量物品，例如煲碟及杯等。（梁偉權攝）

宏泰閣中層住戶朱氏夫婦稱，早前已看過相片，初步知道單位大概情況，但亦心存希望盼不會太嚴重，「點都有啲咩希望嘅諗住，但上去就無啦都係。」朱太提及單位就一度哽咽稱：「上到去始終睇過先至真係會⋯⋯心息囉。」夫婦二人上樓後就稱，如預期般一樣，整個單位已經燒成灰燼，「無嘢拎㗎啦基本上，都灰嚟㗎啦。」朱生就指只取回少量物品，包括煲碟及杯等。

朱太提及，之前住在毗鄰的廣福邨約10多年，宏福苑的單位是新置入的，並打算趁大維修一次過裝修，詎料遭逢火劫，「買完之後就裝修，裝修完就入去住咗唔夠一個月啦。就發生啲咁嘅事啦，咁唯有真係接受囉，無辦法。」朱生就無奈慨嘆：「唯有面對現實囉，因為都做唔到啲咩。」

朱氏夫婦新買的單位已燒成灰燼，入住約一個月便發生悲劇，只能取回少量物品，例如煲碟及杯等。（梁偉權攝）

朱太育有兩名子女，她現時最希望抽到大單位可以安穩下來，但現時政府安置方案選擇較少，每個地區只有數百個大單位，要抽到大單位就要抽頭300前。她形容要爭、要睇運數的感覺「好差」，她坦言如果早知如此，倒不如原址重建會較好，「如果係知道而家咁樣嘅選項嘅話，一定會係選擇原址重建囉！」

朱生就形容安置方案，看似有得選擇，但實質就是設定好，引導你去選擇，「感覺就好似一個家長帶個小朋友去買玩具「任你揀啦啲玩具！」但去到嗰個時候就「咦，呢樣唔好買啦，嗰樣唔好買啦，拿我就叫你買呢個啦。」他又指，不希望政府「一刀切」不要稱7座受災大廈一定要拆，「最嚴重嗰幾座抽出來，或者無乜事嗰幾座又抽出來，大家去研究下囉，就唔好話一次過全部唔要咁樣囉。」

同樣居住宏泰閣的伍先生亦稱，單位已被燒至化為灰燼，但幸好能夠尋回心目中想要的物品，包括象牙筷子及子女出生的紀念物品等「心目中想執嘅嘢都執咗㗎啦。」

他又指，暫時未有考慮再上樓，但如果發現有物件遺漏，可能會希望再次上樓「基本上都七七八八，九九十十。」伍先生又坦言鬆了一口氣，「等咗4、5個月先拎得到啲嘢，啲嘢𠵱家都仲喺度都ok㗎啦。」