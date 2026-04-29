宏福苑｜單位堆鄰居雜物　政府稱因救寵物移至　狗主：屍體早尋回

大埔宏福苑大火災民近日陸續獲安排上樓執拾，居民崔先生昨日（28日）重返宏昌閣30樓住所單位時，發現單位淪為「垃圾崗」，有煙蒂、口罩及飲品殘渣等雜物堆積，指高度超過其1.9米身高。政務司副司長卓永興今日（29日）在電台節目指，事件是因為在救援期間，崔先生鄰居有寵物不見，需要尋找，救援人員遂將單位內物品搬至「公眾地方」所致。



惟事後有自稱是崔先生同層報失寵物的住戶發文，指其愛犬的屍體在大火發生後兩日已經尋回，惟崔先生於災後收到的單位相片中，未出現雜物。他相信堆滿雜物的情況是崔先生收到單位照片後才發生，加上其單位有失竊情況，不滿政府將事件推卸到他們身上。



房屋局表示，經了解，物品是在進行救援及搜索期間移走個別單位物品時遺下，消防處是在參與上述救援及搜索行動期間，於單位內發現有關寵物的屍體。當局會在未來幾日安排有關住戶再次上樓，部門亦會協助住戶清理。



崔先生單位堆滿不屬於他的雜物。（受訪者提供）

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聲稱曾報失兩隻狗同層住戶 稱在升降機口大堂尋回遺體

下午有自稱是崔先生同層報失寵物的住戶在Threads發文，指對於卓永興的說法覺得詫異，因為他們在大火當日（即去年11月26日）報失兩隻狗，兩日後已獲告知尋回狗隻遺體。

該住戶又指，當日消防是在升降機口大堂尋回遺體，「如果係咁嘅話，何來需要搜尋報失寵物？」他相信堆滿雜物的情況是崔先生收到單位照片後才發生，加上其單位有失竊情況，質疑政府是將事件推卸到他們身上。

4月28日宏福苑居民上樓情況。（馬耀文攝）

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房屋局：於單位內發現有關寵物的屍體

房屋局回應稱，經了解，崔先生單位內的物品是在進行救援及搜索期間移走個別單位物品時遺下。政府部門會在未來幾日安排有關住戶再次上樓，部門亦會協助住戶清理。局方又指，消防處是在參與上述救援及搜索行動期間，於單位內發現有關寵物的屍體。

卓永興稱情況欠妥 已致歉 涉事居民已聯絡警方

卓永興今早在商台節目《在晴朗的一天出發》中，被問到崔先生單位堆滿雜物的情況時，他指據其初步了解，在救援期間，因崔先生鄰居有寵物不見，需要尋找，救援人員遂將單位內物品搬至公眾地方。他續指「我哋認為個情況係唔好嘅」，已向有關居民致歉，而居民亦已與警方接觸，相關部門稍後會協助該名居民清理雜物。