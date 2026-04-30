宏福苑｜單位堆滿雜物　居民：從未怪責鄰居　將再獲安排上樓執拾

大埔宏福苑大火後，居民近日陸續獲安排上樓執拾。今日（30日）是第三輪第二天，為宏泰閣及宏建閣居民上樓執拾的日子。宏昌閣住戶崔先生日前返回其30樓住所，驚見家園淪為「垃圾崗」，後來政府解釋是因救援鄰居寵物所致，隨即引發鄰居在網上發文反駁政府推卸責任。崔先生今日重申，從未怪責鄰居，強調雙方資訊一致，不願揣測雜物堆積的真相，只求事件得到體面處理。政府已承諾將派員協助清理，並安排崔先生與鄰居再次上樓。



崔先生今日（30日）再返宏福苑，為的是與父母返宏建閣舊居單位執拾，並就日前上樓執拾時，在自己宏昌閣單位內發現雜物堆積如山的混亂情況作出回應。他坦言，當日爬上30層樓梯後目睹家園狀況不似預期，並因該些雜物而未能尋回自己的物品，固然感到不快、不被尊重，甚至有些氣餒。不過經傳媒報道後，政府當晚已經透過社工聯絡他商討後續上樓安排，他將聯同鄰居再次上樓執拾，政府亦會安排人員一同幫忙，至於日期及時間尚未知曉。

崔先生表示，政府已聯絡他商討後續上樓安排，他將聯同鄰居再次上樓執拾。（黃學潤攝）

針對網上有鄰居發帖回應雜物堆積的事件，他聲言：「從來無怪責過鄰居，一定係唔關佢哋事，佢哋狗隻情況其實係火災發生無耐已經得知，同我鄰居講法都係一致。」由於事發時他不在場，無從得知事實的真相，亦無意揣測雜物堆積的原因，「其實我自己個人睇法對件事幫助唔大，希望件事能夠得到一個合宜同體面嘅處理。」同時期望未來與鄰居一同上樓執拾時能互相照應。

另外，有巿民到來為年老、剛做完手術的親戚執拾，稱「咁睇吓佢地執到啲咩就執囉」，應該不會帶走衫褲鞋襪；亦有宏泰閣居民表示，已在上址居住43年，「屬於我嘅嘢我都想拎走!」

宏泰閣及宏建閣的居民上樓執拾。（黃學潤攝）

宏泰閣及宏建閣的居民上樓執拾。（黃學潤攝）