宏福苑｜宏泰閣單位全毀　居民憶從內地帶回父親遺產　翌日燒清光

大埔宏福苑大火，今日（30日）是居民上樓執拾第三輪的第二天，繼續讓宏泰閣和宏建閣居民上樓。家住宏泰閣9樓的黃太表示，住所已經完全焚毀，並指去年11月25日剛從內地取回父親的遺產約8萬元現金，翌日（26日）則遇上火災，被燒成碎片。今日只能檢回幾本「甩頭甩尾」的相簿；她逗留單位一小時期間，有一半時間在安慰痛哭的女兒。



黃太是補習老師，丈夫是退休郵差，女兒（27歲）在宏福苑出世、成長。黃太說，較早前從社工提供的相片已知道單位嚴重焚毀，上樓後證實已是一片灰燼。

她指去年3月才重新裝修單位，斥資約70萬元，6月尾搬入，11月卻燒清光。去年11月1日，黃太的父親在北京離世，遺下約40萬元遺產給她，因應法例每人每次只可帶兩萬元入境，她和丈夫於11月中先後兩次帶回共8萬元：「頭七我兩公婆攞4萬返嚟，三七又攞咗4萬，（11月）25號回港，26號燒咗！」

她指鈔票放在一個小夾萬內，火警中燒至變形，要由民安隊協助撬開，包括父親的遺產，共有約10萬元燒成廢紙。

黃太展示夾萬內的鈔票燒成廢紙。（黃學潤攝）

黃太說：「我哋屋企乜都燒晒，保險箱裏面啲錢乜都燒晒，依家全部變成碎片。我差唔多40分鐘已經無嘢執，一個鐘之後我哋已經落咗嚟，剩係執咗啲相，從小到大影咗好多個囡啲相，組合櫃內十幾本，執返三四本，但其實都係甩頭甩尾；（上樓後）影相囉，同個單位告別吓啦，跟住影返個全家福，咩角落都影晒，始終我哋住咗30幾年。」

她和丈夫情緒尚算穩定，但女兒相當激動：「個女情緒控制唔到，陪住佢喊咗半個鐘。」

她希望政府可以安排召開業主大會，至於日後意向如何，她深感徬徨：「乜都燒晒，有咩好打算？睇政府安排咪點樣做。」

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政務司副司長辦公室昨日晚上公布，首日開放的宏泰閣低層5個樓層及宏建閣低層10個樓層，共111戶395人上樓，進出大廈的平均時間是2小時6分鐘；收到5宗居民求警協助個案，涉及居民懷疑遺失包括手錶、飾物、現金和金飾等財物，其中一宗成功尋回失物，其餘4宗的單位並無被搜掠痕跡，而居民亦未能提供財物的詳細資料。