宏福苑上樓｜灰燼尋回子女百日石膏腳模　夫婦驚喜：冇諗過搵得返

大埔宏福苑大火，居民近日陸續上樓執拾。今日（30日）第三輪第二天，仍是宏泰閣及宏建閣居民。宏泰閣住戶陳氏夫婦表示，雖然單位基本上已化為灰燼，但驚喜從琴凳內尋回兩名子女滿百日的石膏腳模，「真係意外驚喜，原本冇諗過可以搵得返！」



陳氏夫婦亦希望原址重建，因對大埔有感情，又指此地段屬大埔最好的地段，除交通方便外，假日又可以去不同的公園或踩單車等，「如果有就最好啦‥‥‥我覺得住呢度係人生最正確嘅選擇。」



宏泰閣住戶陳氏夫婦稱，屋內化為灰燼，慶幸從佈滿灰燼的細房琴凳中，尋獲子女滿百日的石膏腳模，形容是意外驚喜，「原本冇諗過可以搵得返！」（梁偉權攝）

陳氏夫婦稱，屋內化為灰燼，慶幸從佈滿灰燼的細房琴凳中，尋獲子女滿百日的石膏腳模，「搵到我覺得係天意，原本諗住搵返小朋友紀念價值嘅嘢，𠵱家都算係得償所願。」並形容是意外驚喜，「原本冇諗過可以搵得返！」

陳生稱，單位環境十分惡劣，大門門框消失，單位只能容納一人進入，因已佈滿灰燼，比較危險的廚房更拉起封鎖帶，有千斤頂支撐。夫婦二人只好輪流入屋挖掘，覺得累便接換人，「上到去都冇時間畀你諗，就係喺度不斷挖下咁，啲灰燼真係好厚，幾呎厚。」

宏泰閣住戶陳氏夫婦稱，屋內化為灰燼，慶幸從佈滿灰燼的細房琴凳中，尋獲子女滿百日的石膏腳模，形容是意外驚喜，「原本冇諗過可以搵得返！」（梁偉權攝）

居住宏福苑接近11年，夫婦二人原本打算住到退休，物業留給子女，火劫後被迫離開，暫住「策誠軒」200多呎單位。 他們續稱，整個流程尚算順利，警員、民安隊及社工都有幫忙，時間亦足夠。

對於原址重建方案，陳生就表示：「如果有就最好啦！」因對大埔有感情，又指此地段屬大埔最好的地段，除交通方便外，假日又可以去不同的公園踩單車等，直言「我覺得住呢度係人生最正確嘅選擇。」

陳氏夫婦單位已燒成灰燼，結構有危險，大門門框亦消失。陳生又形容單位環境十分惡劣，只能容納一人進入。（陳氏夫婦提供）