宏福苑上樓︱宏建單親母「洗劫」家園擸樓契門牌　窗貼兒子親筆畫

宏福苑宏泰閣及宏建閣居民，今日（1日）繼續上樓。居住宏建閣的單親媽媽范小姐稱收拾過程時間緊逼，形容「自己似劫匪搶劫咁，打開道門就衝入去，就擸啊擸」，今日執拾了重要物品，包括樓契、兒子出世紙，更找到兒子BB腳模，及一個代表她跟兒子的公仔及門牌。



兒子得悉母親今日上樓，更特意畫了一幅心意卡，繪畫了宏福苑，予母親回家張貼窗邊。范小姐表示，要道別家裏倍感傷感，「全部嘅嘢都充滿着我同我個仔嘅回憶，抌低咗間屋抌低咗啲回憶」，希望日後能攜兒子一同上樓。



范小姐展示一個訂造門牌，兩公仔代表兩母子。 （王譯揚攝）

范小姐居於宏建閣逾10年，經歷了結婚、生仔、離婚等人生重要階段，與前夫因業權問題糾纏多年，終在去年7月買回業權，「正式攞返個樓契，正式轉咗名」，當時她在網上訂造了一個門牌，「門牌有兩個公仔，一個係我一個係我個仔」 ，喻意「home sweet home，喺俾個仔嘅安樂窩」，詎料11月便發生大火，至今5個後終於返回單位。

范小姐表示，上樓後「嗱嗱臨執嘢」，形容「自己似劫匪搶劫咁，打開道門就衝入去，就擸啊擸」，她收拾了樓契、兒子出世紙，法律文件、以及兒子BB的腳模手模、乳齒，不過她認為3小時收拾時間太短 ，「你問我最想攞咩，我成間屋都想攞」，做不到斷捨離，因此她已向社工申請下次再上樓。

她指，警察及民安隊亦在場幫忙，提醒下樓人數眾多，可「盡量攞啲緊要嘅嘢。次要嘅嘢就下一次先再攞。」她檢查後全屋後，慶幸沒有特別損毁，讚揚消防「幫我爆門，都爆得非常之好」，鐵閘仍可鎖上，家中亦沒有被搜掠痕跡，重要財物金器尚在。

兒子得悉范小姐上樓，繪畫了一張心意卡寫上「我愛宏福苑」，現時貼在窗邊。（王譯揚攝）

兒子得悉范小姐上樓時，「（兒子）話想有啲心意」，繪畫了一隻心意卡寫上「我愛宏福苑」，予母親帶上樓，范小姐亦將畫帶回家，貼在兒子房間窗邊，她指希望下次帶同兒子上樓「真係同屋企正式道別」，她不禁哽咽感到難過，「全部嘅嘢都充滿着我同我個仔嘅回憶，抌低咗間屋抌低咗啲回憶」，道別的說話難以開口。

被問道如何看政府有意收購宏福苑宏志閣業權，有機會立法收回單位的看法。曾聯署支持原址重建的范小姐指做法猶如「某程度上有少少，夾硬搶個業權返嚟」，變相有一個逼遷的感覺，質疑日後若另有地方需要收購，「啲人唔肯走，你係咪又為咗呢樣嘢，而去立法呢？」，政府是否再重施故技，她嘆氣「 我覺得我哋應該俾佢收購硬，無奈都要接受」，對未來感迷惘，不知道能否揀選到心儀居屋，或考慮私樓或租屋，現時不能下決定「本身有一個安樂窩，依家係冇咗喎無啦啦」。