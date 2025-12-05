宏福苑大火災｜嘆過渡房屋生活逼人　范小姐念街坊情　盼原區安置

一場五級大火奪去百多人性命，摧毀宏福苑數以千計家庭的安樂窩，有居民風塵撲撲視察臨時居所。住宏建閣的范小姐，本周四（4日）到啟德啟福居視察新環境，得悉部分臨時房屋已經滿額需要排候補；而一同參觀「示範單位」的七旬老夫婦連日奔波，他們準備明日（6日）再往洪水橋樂翹樓了解，希望可以安定下來，甚至終老。



與老夫婦不一樣，范小姐與10歲兒子心繫宏福苑，現時可能要從483呎單位搬入130呎臨時房屋暫住，確實不捨；兩母子希望日後可以原址重建。說起大埔街坊之情，不禁潸然淚下。



其實我希望可以做到原址重建，因為我本身係大埔居民，由細到大都係喺大埔， 對嗰個地方都有深厚感情， 所有街坊都喺嗰度，我當然不希望街坊街里各散東西囉。 宏建閣范小姐

當局安排緊急維修承建商於昨日開始協助警方清理樓宇外圍的雜物，亦同時開始對結構損壞較嚴重的小量單位進行進一步鞏固工程。（黃煦緻攝）

大埔宏福苑火災踏入第十日，政府各部門繼續在災場搜索，跟進失蹤個案，並清理樓宇外圍的雜物，鞏固結構損壞較嚴重的單位。災民重返家園遙遙無期，過去數天范小姐忙於領取津貼、視察臨時房屋，以求與10歲兒子有棲身之所，再籌劃前路。

啟福居130呎單位配有床架被鋪，供一至二人居住。門口左邊放置了一張雙人床，數步距離就到一張枱；右邊廁所、浴室，無法同時容納兩個人。一同參觀「示範單位」的街坊們，得知3個月免租期後可能須繳付4,440元租金，而且未計差餉、水電費，都非常震驚，感覺生活逼人。

啟福居130呎單位配有床架被鋪，供一至二人居住。門口左邊放置了一張雙人床，數步距離就到一張枱；右邊廁所、浴室，無法同時容納兩個人。（讀者提供）

災民盼原區安置 盡快回家

范小姐在大埔工作，兒子在大埔就學，她最希望可以原區安置：「未來一兩年（政府）要諗辦法安置我哋呢班居民， 並唔係安置一個過渡性、咁細嘅房屋，住到直至可能起好或者重建咗之後。我覺得其實冇可能，因為（這裡）環境實在太過擠迫，再加上大家返工唔方便，我相信交通都係一個大問題，交通、小朋友返學問題都喺度......看房屋署可唔可以出手（讓災民暫住大埔區內公屋），幫到我哋宏福苑呢班居民囉！」

從483呎單位，到可能入住130呎臨時房屋，范小姐坦言心理上無法馬上適應，亦會向兒子諮詢意願。如果小朋友不接受，可能要由住廣福邨的外婆照顧。范說：「（兒子）日日都同我講『好想返上去呀！好想返返去屋企呀！』日日都有同我講。『幾時先可以解封？幾時先可以返上去？』」如果解封可以上樓，范小姐甚至希望可以留下來：「我可以㗎！我可以上返去住㗎其實，因為始終係自己屋企，雖然周邊發生咗啲唔開心嘅嘢，但係我都會想返上去，因為呢度係我同大家嘅回憶。」

若單位解封，她希望取走一些回憶的物品，例如小朋友的相片，以及一些重要文件如身分證，「想攞得幾多得幾多囉！」

居於宏福苑宏健閣、任職醫護的范小姐為尋暫時容身之所四處奔波，她最希望的是返回真正屬於自己的家。說起大埔街坊之情，不禁潸然淚下。（羅日昇攝）

長遠而言，災民間對於重建或修復各有意見。范小姐心繫大埔：「其實我希望可以做到原址重建，因為我本身係大埔居民，由細到大都係喺大埔， 對嗰個地方都有深厚感情， 所有街坊都喺嗰度，我當然不希望街坊街里各散東西囉！」說起街坊之情，不禁潸然淚下。

長遠而言，災民間對於重建或者修復各有意見。對於范小姐而言，宏福苑就是她的家：「其實我希望可以做到原址重建，因為我本身係大埔居民，由細到大都係喺大埔， 對嗰個地方都有深厚感情， 所有街坊都喺嗰度，我當然不希望街坊街里各散東西囉。」（羅日昇攝）

左起：宏新閣、宏建閣、宏泰閣及宏昌閣。（香港01記者攝）

大埔宏福苑火災 逾2000名居民入住過渡性房屋

截至昨日（12月4日）上午，共有1,241名居民入住由民政及青年事務局協調的青年宿舍／營舍或酒店房間；另有2,235名居民入住房屋局的過渡性房屋或香港房屋協會項目的單位。此外，大埔民政事務處現維持一所位於大埔社區中心的臨時庇護中心對外開放，供有需要人士使用；另一所位於東昌街社區會堂的臨時庇護中心，則會繼續運作至所有使用者全部遷往經安排的應急住宿為止。

大埔宏福苑8座大廈當中，7座受五級大火波及。圖為截至12月3日的死者被發現位置分佈。（香港01製圖）