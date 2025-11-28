宏福苑大火災｜災民守候兩晚目擊家被焚　同事、契父母均罹難

大埔宏福苑五級火，造成嚴重傷亡，目前已有128人不幸罹難，不少居民徹夜未眠守候，焦急等候失蹤親人消息。



居住宏建閣的范小姐任職醫護，火災發生時（26日）正在上班，得知消息趕赴回家，屋苑內數座大廈相繼陷入火海，「火舌飄去第二座就燒埋第二座」，其後「一路燒落去」。她徹夜未眠一直守候，至今窩居狀況未明，未能登樓。火災中，她痛失親友，居住於宏泰閣的契爺、契媽及其醫院同事不幸喪命。



街頭徹夜未眠守候兩晚 目擊一座燒完又一座

居住宏建閣的范小姐接受《香港01》訪問時，憶述過去3日守候經過。她表示，當日（26日）火災發生時的下午3時，她正在上班，後來獲同事告知屋苑起火，於是立即向上司解釋，獲通融提早下班。未料，趕赴屋苑後，主要道路及大廈已被圍封，只能等候消息。

火勢後來越演越烈，一發不可收拾，范小姐被眼前一幕震驚，形容「望到有啲火球係個屋同埋窗出面，呯！呯！呯！」，發生爆炸，其後灰燼火花飄散，陸續見到有火舌「飄去第二座就燒埋第二座，跟住就第三座、第四座一路燒落去」。

當晚，她徹夜未眠，一直在屋苑街頭在黑暗中守候。「我喺樓下守咗兩個夜晚，我無返過屋企」，只是間中到居所附近的娘家，洗漱如廁、為手機充電，便落樓繼續等候，「一沖完電滿咗，我又走返返去喺度睇」。她指，「相信嗰日冇一個宏福苑居民可以瞓得著」，好多街坊陪住她通宵守候。

火災死傷枕藉，范小姐亦有相熟的親友不幸罹世，「我契媽同契爺喺場災難遇害」，他們居住在火勢較嚴重的宏泰閣，其後得知醫院有一位同事亦喪命。

居民范小姐憶述過去3日經過。 （梁偉權攝）

10歲兒子心理創傷 向同學傾訴「我屋企冇咗啦燒晒啦」

後來，她向居住附近的母親查問，火災時有沒有響過警鐘，母親未曾聽聞任何響鬧裝置，「嗰刻如果唔係有逐家逐戶拍門，嗌人哋去走嘅話，真係冇人知道。」火災時，沒有警鐘通知居民，其後升降機停用，她質疑如何逃生，「行動不便老人家點走？」。

面對災難般的火災，大人未必得反應 ，而范小姐的10歲兒子，在災後照常上學，出現情緒崩潰。她得知兒子與同學交談時，鬱鬱不歡交代「我屋企冇咗啦燒晒啦」無家可歸。而兒子面對大人亦不敢透露及發洩情緒，她指「佢唔敢同我哋講，因為佢知道我哋會擔心。佢就收埋唔同我哋講」，直至兒子班主任一直關心「氹佢，問咗佢好耐」，兒子終於嚎啕大哭「一嘢爆喊講晒出嚟」。

宏福苑被火焰吞噬，至少四幢大廈被波及陷入火海。（羅日昇攝）

大廈解封遙遙無期 暫寄住娘家見步行步

無情大火燒焰無數家園，現場仍未解封，短期歸家無望，沒有辦法上樓，查看單位損毀情況。她惆悵稱只能「見步行步」。被問到會否考慮政府安置的臨時房屋，她有打聽有關名額已滿，而且她仍可寄住娘家「打地鋪」，認為「不如比更加有需要嘅人住」，而醫管局安排員工免費一星期酒店住宿，若日後真的沒有後路，亦可暫住醫院宿舍。

范小姐居住上址10年，擁有其自置物業。屋苑大維修工程，她單位總共需掏出18萬港元支付，分期付款，只剩明年1月最後一期未繳交，她苦中作樂「依家唔使俾啦，燒咗。」，她相信其安樂窩已付之一炬，屋內有其護照、出世紙以及樓契等法律文件，不過現在「算啦，依家都冇用。」。

足足一年單位不見天日 無冷氣被發泡膠封窗

進行大維修的承建商事前醜聞不斷，范指居民做資料搜集，得知公司曾牽涉貪污，於是大力反對惟無果，獲前法團主席堅持閉門投票「扑槌」，直至法團推翻後，工程已簽約只能無奈接受。

她批評，最令居民不滿是維修工程一開始，「就封曬咁多層樓，就落晒網，落晒棚」，直言無必要，反問工程亦不是同時進行「係咪可以確保一次過八座，一次過鋪晒（外牆）瓦仔（？」，而居民則在一年間，面對發泡膠封窗「黐實曬」， 冷氣機更被移除，用鐵板「釘死晒」。

居民被逼「不見天日」，由於維修揚起飛塵，既不能開窗又不能開冷氣，在夏天悶熱時只能開風扇渡過，需要輪班工作的范小姐指，「曾經有次試過瞓到，點解咁耐都仲未天光？一睇就係下晝四點」。最終，工程未能完工，亦成為今場奪命火迅速蔓延的主因。

真心講，我成個夏天都好似林超英咁，開風扇瞓覺。我未試過電費係得四百幾蚊，夏天啊！應該冇人夠我哋宏福苑啲居民勁。