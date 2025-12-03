宏福苑大火災｜單親母澄清絕無籌款：網上有人冒認　多謝市民關心

大埔宏福苑五級大火災，造成逾百人傷亡。災民失去辛苦打拼購入的居所，當中包括居住在宏建閣的范小姐，過去數日她和兒子暫住娘家，將會視察臨時房屋的環境。



范小姐向《香港01》表示，留意到網上有人冒認她籌款，更被人指摘打着單親旗號籌錢，對此感到無奈「有啲唔開心」。她強調絕無發起籌款，希望香港市民及有心人：「可以用想捐俾我嘅錢，用作更好嘅途徑幫助今次受災嘅宏福苑居民。」她感受到市民大眾的心意，提醒大家提防受騙。



居民范小姐憶述過去3日經過。 （梁偉權攝）

我有你哋（大埔居民）同香港人嘅愛同關懷就已經好滿足好感恩了。如果真係好想幫我的話，簡單一個擁抱就已足夠。 宏建閣災民范小姐

宏建閣災民范小姐在社交網站發帖多謝香港人對宏福苑居民、她本人以及其兒子的關心，了解市民想捐錢去幫助她渡過難關，但那些都是「辛辛苦苦嘅血汗錢嚟」，心意收到，但不會接收金錢援助。她重申網上有人冒認她作籌款，奉勸「大家千萬唔好捐！！心意已經好足夠了。」

她感謝各界朋友、公司、所有消防員、救護員、醫護同事、社工、身邊支持她的朋友、同事們以及義工們的幫助，指「香港人真係好有愛」。

《香港01》聯絡到范小姐，她強調：「從來無用呢啲字眼（單親）嚟作籌款。」對於有人指摘她籌錢「有啲唔開心」。她希望有心人可以用想捐予她的錢，「用作更好嘅途徑幫助今次受災嘅宏福苑居民。」她將會視察臨時房屋的環境，尋找暫時安身之所。

左起：宏新閣、宏建閣、宏泰閣及宏昌閣。（香港01記者攝）

范小姐較早前受訪時表示居住宏建閣10年，是自置物業，相信其安樂窩已付之一炬，屋內有其護照、出世紙以及樓契等法律文件，不過現在「算啦，依家都冇用。」