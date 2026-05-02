宏福苑｜一家四口淚別家園　母嘆單位一塌糊塗：喺裡面覺得暈暈哋

大埔宏福苑災民繼續上樓執拾，今日（2日）宏泰閣及宏盛閣的居民獲安排上樓。家住宏盛閣10樓的唐小姐與父母胞弟回家，順利取回金器及玉器等貴重物品。唐父笑言：「好彩冇比人偷！」唐父唐母大火當日驚險逃生，如今目睹單位被熏黑，環境髒亂，唐母高呼：「係裡面覺得暈暈哋，走人先。」



唐小姐目睹家園慘況，傷心流淚，只能說聲「再見」道別。（黃偉民攝）

唐小姐指，上樓後發現過去溫馨的家園如今面目全非，熏黑、髒亂、物品鋪滿灰塵，地面充滿污泥和污水，不禁流淚，只能與家園說聲「再見」道別。

唐父和唐母大火當日躲藏廁所，打開抽氣扇和風扇抽走濃煙，最终獲救。唐小姐引述：「佢哋望住抽氣扇：『就係你，係你頂住』。」唐母形容單位：「亂糟糟，一塌糊塗！」又指：「喺裡面覺得暈暈哋，走人先。」

唐母形容單位：「亂糟糟，一塌糊塗！」（黃偉民攝）

唐父取回金器及玉等貴重物品，說：「好彩冇比人偷！」（黃偉民攝）

唐小姐憶起在宏福苑生治點滴時眼泛淚光，指小時候常在宏盛閣樓下的公園設施玩耍，現在已成「一塊爛地」。她說如果能原址重建，希望可以回到宏福苑居住。

對他們而言有3小時收拾尚算足夠，但仍希望有更長時間上樓：「耐少少好啲，半日一日，因為有啲嘢都唔記得喺邊。」他們會再點算今次執拾的物品，如有缺漏，會申請再上樓。