宏福苑上樓｜居民前年購愛巢　因火災暫緩婚期：搞埋間屋先

大埔宏福苑大火受災居民繼續上樓執拾，今（5月2日）日宏泰閣及宏盛閣獲安排上樓。居民鄺小姐與男友前年購入宏盛閣一個單位作愛巢，後來兩人計劃結婚，無奈一場大火打亂計劃，兩人決定延後婚期，現時希望「搞埋間屋先」，她上樓前亦特別擔心別具意義的求婚戒指是否完好。由於居民財物被竊的個案不少，她指上樓時間距離火災太久，認為「如果可以早啲上去可以避免好多偷竊情況」。



鄺小姐指單位更是她與男友「親手建立嘅屋企」，兩人於2024年10月才正式入伙，又透露單位才剛完成裝修，原定正籌備婚禮，惜一場大火打亂所有計劃，鄺小姐與男友決定將婚期押後，「宜家就唔結住，搞埋間屋先」。（馬耀文攝）

居住宏盛閣的鄺小姐上樓前心情忐忑，她所居住的單位與起火單位相隔數個單位，雖然早前在聽證會聽到消息指其單位結構大致完好，但她仍因家中財物是否完好感到緊張，坦言：「最近都唔係好瞓得著。」與其他居民一樣，重返熟悉災場的鄺小姐感慨萬分，她指以前放工經過公園路段總是綠油油一片，如今眼前卻像廢墟一樣，形容「而家好似生化危機咁」。

她對政府安排居民上樓的速度表示不滿，質疑為何工作人員早已入內，居民卻要等候多時，「如果可以早啲上去可以避免好多偷竊情況」，又特別擔心放在枱頭的求婚戒指會不翼而飛。

鄺小姐指單位更是她與男友「親手建立嘅屋企」，兩人於2024年10月才正式入伙，火災前才剛完成裝修，原本正籌備結婚，可惜一場大火打亂所有計劃，鄺小姐與男友決定將婚期押後，「而家就唔結住，搞埋間屋先」。