宏福苑上樓｜宏泰閣女居民3貴重飾物不翼而飛　警助尋回一金手鏈

大埔宏福苑大火受災居民繼續上樓執拾，今日（5月2日）獲安排上樓的是宏泰閣及宏盛閣。獨居於宏泰閣的姚小姐指，今早偕友人親自上樓，在睡房「地毯式搜索」約2小時後，仍未能在灰燼中尋回父母所贈的貴重飾物。報警後，警方下午在單位客廳尋回一金手鏈。姚小姐對尋獲手鏈的位置與她原本所放置的地點不符感意外；亦寄望下次獲准上樓時，可「奇蹟」尋回剩下的飾物。



宏泰閣姚小姐今早（5月2日）未能在單位睡房尋回父母所贈的貴重飾物。（梁偉權攝）

宏泰閣姚小姐指，她原本將件貴重飾物包括金手鏈、足金戒指及鑲鑽手鏈，存放在睡房的四層膠櫃桶中，並用首飾袋裝好。惟今早與朋友親自上樓，在房內「地毯式搜索」約2小時後，連金器熔化的痕跡都不見，遍尋不獲。姚小姐隨後報警，警方下午上樓搜尋，結果在客廳近睡房位置尋獲到一條手鏈。至於另外兩件物件，警方表示尋回的希望渺茫。

姚小姐居於宏泰閣近20年，當年由父母資助購買物業，如今單位嚴重焚毀，盡化為灰燼。而飾物是父母所贈的禮物，因父親已過世，不能以價格去衡量其價值，「嗰份紀念價值、嗰份情係緊要過本身條鏈嘅價值，我想有一樣嘢係紀念返我爸爸媽媽。」她目前打算先到金舖為手鏈「驗明正身」，亦寄望下次獲准上樓時，可「奇蹟」尋回剩下的飾物。

警方下午上樓搜尋，在客廳近睡房位置尋獲到一條手鏈。（梁偉權攝）

重返家園，當朋友建議她與單位道別時，姚小姐忍不住痛哭。她哽咽說，若非這場火災，本應一直住下去，實在難以對家說「再見」。「無親身經歷過畀無情嘅火完全燒毀一間屋嘅人，係唔會明白『斷捨離』呢三個字對親身感受嘅人係有幾傷感。因為入面太多回憶，太多生活嘅痕跡，我一樣嘢都執唔走。」

姚小姐亦非常意外，尋獲手鏈的位置與她報稱的地點不符。她引述警員表示，估計或是救火時被水沖離原位；但她稱放在飾物附近髮夾與眉鉗等輕巧金屬物件卻未被沖走，加上另外兩件足金戒指及鑲鑽手鏈下落不明，令她倍感疑惑及不解。

宏泰閣姚小姐今早（5月2日）未能在單位睡房尋回3件父母所贈的貴重飾物。警方隨後在客廳近睡房位置尋獲到一條手鏈。（梁偉權攝）

政府表示，相關部門合組的綜合詢問處今日（5月2日）收到12宗居民求警協助個案、3宗市民身體不適的求助個案，以及1宗個案需要尋求心理輔導服務。

該12宗求警協助，涉及居民懷疑遺失包括飾物、現金和金飾等財物。警方即時派員協助搜查，就其中4宗個案成功協助住戶尋回相關失物；4宗個案所涉及的單位損毁比較嚴重，經調查後，居民相信財物可能已被焚毁；餘下4宗的單位並無被搜掠痕跡，而居民亦未能提供財物的詳細資料。