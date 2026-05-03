宏福苑｜居民特訓練行樓梯　與七旬母行25層樓　盼取回父親遺物等

大埔宏福苑大火受災居民繼續上樓執拾，今日（5月3日）獲安排上樓的是宏泰閣及宏盛閣。有居民帶同七旬母親一同上樓，近日更特意「行樓梯」加強訓練，務求順利攀上百級樓梯，取回父親遺物及珍貴舊照。



今日（3日）宏泰閣及宏盛閣居民上樓執拾。（馬耀文攝）

宏泰閣25樓居民黃先生表示，當局事前未有向他展示單位的相片，他對此感到樂觀，相信單位焚毀情況不算嚴重。他最想尋回有紀念價值的舊相片，以及父親留下的手錶等遺物，坦言希望財物沒有被人盜去。

由於單位位處高層，徒步上樓對體能是一大考驗。黃先生指自己有信心應付，「但係我阿媽其實都70歲，佢堅持都想上，咁我哋可能都要就一就佢，可能我哋行幾層都休息一下，再慢慢上」。為了今次上樓執拾，黃生近日也特意多行樓梯作訓練。

黃生近日特意多行樓梯為今日上樓作訓練。（馬耀文攝）

黃先生自言一家自宏福苑落成後就抽中上樓，居住上址已逾40年。他坦言昨晚緊張得無法入睡：「始終隔咗差唔多半年先上返去，都希望自己上去睇下。」他表示，今日第一輪上樓會先集中取回最重要物品，日後必定會再爭取申請第二輪上樓，再將其餘物品帶走。

在宏盛閣居住逾40年的老街坊陳小姐表示，自己是第一代居民，家中大多物品都充滿生活回憶，坦言「基本上我成世嘅嘢都係喺到」，希望「拎到就拎」及取回父母結婚相等極具紀念價值的物品。她指單位的貴重物品雖不多，但得悉街坊上樓後驚覺家中雜亂，今日上樓最希望單位整齊，方便執抬。

陳小姐直言：「（宏福苑）係我嘅家，無可取替嘅家！」，她明白原址重建機會不大，但她留意到宏福苑有好幾座的損毀不嚴重，希望政府折衷，考慮用費用較低的方案，用較少公帑做維修，而不是用公帑買居民業權。她指，當年1984年入住，可謂是大埔的「開荒牛」，自問有出一分力發展大埔新市鎮，慨嘆如今政府卻不肯「行多步」幫助居民。

陳小姐（左）希望能夠取回衣服、錢幣、具紀念價值的物品，以及取回在家供奉逾20年、源自於台灣天恩彌勒佛院的的銅造佛像。（鄭嘉惠攝）

另一名居民陳小姐今日在朋友陳先生的陪同下上樓執拾，陳小姐坦言心情難過，更曾以淚洗面，「唔捨得呀，真係唔係捨得宏福苑」，她希望能夠取回衣服、錢幣、具紀念價值的物品，以及取回在家供奉逾20年、源自於台灣天恩彌勒佛院的的銅造佛像，並特地帶備背囊帶走，不擔心佛像太重，「本來拎就重，孭上去就好輕。」