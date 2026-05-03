警五一假期反罪惡拘84人　檢高速滅火槍　噴化學粉末或致短暫失明

警方在五一假期進行代號「星軌」的反罪惡行動，於西九龍巡邏及突擊檢查娛樂場所，並在區內設置路障，打擊涉及汽車、毒品及武器等案件。行動中拘捕84人，其中有一名28歲男子懷疑在吸食氯胺酮及可卡因後駕駛，以及藏有多張他人的信用卡，涉嫌「藥後駕駛」及「盜竊」被捕。此外，警方亦在一間酒吧檢獲一支含火藥的高速滅火槍，能夠高速噴射化學粉末，若被擊中會短暫失明及失去反抗能力。警方正調查其來源。



（左）西九龍總區交通部執行及管制組總督察鄭俊傑、（中）西九龍總區警察機動部隊副隊長總督察何芷妍、（右）西九龍總區反三合會行動組總督察邱雨星。（黃學潤攝）

西九龍總區警察機動部隊副隊長總督察何芷妍總結行動成果，指警方在5月1日晚上及5月2日凌晨進行代號「星軌」的反罪惡行動，在西九龍娛樂場所一帶多處設置路障，截查可疑車輛，以及巡查多間酒吧及娛樂場所，一共拘捕84人（57男27女），當中包括3名非華裔人士，年齡介乎18至67歲。

被捕人涉嫌干犯「販運危險藥物」、「管有危險藥物」、「酒後駕駛」、「藥後駕駛」、「沒有第三者保險而使用車輛」、「管有攻擊性武器」、「無牌管有火器」、「未獲授權而取用交通工具」、「未攜帶身份證明文件」等罪名。何表示，案中年紀較小的被捕人為一名18歲少女，她因未攜帶身份證明文件被捕，而一名19歲少女則涉嫌違反法庭保釋條件被通緝而被捕。

警員亦截獲2輛懷疑毒品快餐車，並在涉案私家車內搜出多種懷疑毒品，包括69粒懷疑依托咪酯煙彈、14克懷疑依托咪酯粉末、2支電子煙槍、31克懷疑可卡因、14克懷疑冰毒，兩名分別21歲及28歲的男子涉嫌「販運危險藥物」、「未獲授權而取用交通工具」、「無牌駕駛」及「沒有第三者保險而使用車輛」被捕。

警員亦在不同場所檢獲各類型毒品，包括34克懷疑冰毒、4克懷疑大麻、3克懷疑氯胺酮等，市值逾9萬元；又檢獲武器包括一把懷疑火器、3粒懷疑彈藥、2支重力伸縮棍、一把牛肉刀，以及一把膠尺。

警區內多處設路障截查可疑車輛 拘捕8人

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西九龍總區交通部執行及管制組總督察鄭俊傑表示，警方在區內多處設置路障截查可疑車輛，共拘捕8名男子（21至58歲），包括一名被捕人為通緝人士。他們涉嫌「販運危險藥物」、「管有危險藥物」、「未獲授權而取用交通工具」、「酒後駕駛」、「藥後駕駛」、「無牌駕駛」被捕。

此外，一名28歲男子駕駛時行為異常，人員將其截停並進行快速口腔液測試，結果顯示他對毒品呈陽性反應，初步發現該名男子體內含有氯胺酮及可卡因，同時發現他身上藏有多張他人的信用卡，遂以涉嫌「藥後駕駛」及「盜竊」將他拘捕。

警方設置路障截查可疑車輛。（黃學潤攝）

警方呼籲市民，為打擊「酒後駕駛」及「藥後駕駛」，警方會不定時在策略性地點設置路障，對懷疑受酒精或毒品影響的司機，作出即時測試。除了會使用吹波波，亦會使用快速口腔液測試，提取少量口腔液以檢測司機有否服用指明毒品。

根據《道路交通安全條例》「酒後駕駛」或「藥後駕駛」均屬刑事罪行，一經定罪，最高可被判罰款2.5萬元及監禁3年，以及取消駕駛資格。警方會嚴厲打擊影響公共交通安全的不負責任行為，會顯著提高嚴重或致命交通意外的風險。

警搗破武器庫，煙窟等 檢獲大量毒品及攻擊性武器

西九龍總區反三合會行動組總督察邱雨星表示，總區刑事總部動員超過120名探員參與行動，在尖沙咀，旺角，深水埗區內突擊檢查多間持牌或懷疑非法經營的娛樂場所，搗破武器庫，煙窟等。行動中檢獲大量毒品及攻擊性武器，並拘捕多名涉案人士。

警方檢獲一支高速滅火槍。（黃學潤攝）

警方檢取的武器當中，不僅有刀具、經改裝的警棍，亦包括一支懷疑槍械以及相關彈藥。人員在一間酒吧檢獲該槍械，其外型與訊號槍極為相似，經初步調查顯示，它屬於一種含火藥的高速滅火槍，具有一定危險性。此外，警方發現，不法分子會利用其可高速噴射化學粉末的特性，作為攻擊工具，會對人的眼睛造成傷害，甚至短暫失明，當中的化學粉末一旦被吸入，亦可能對人體造成嚴重健康影響。

警方強調對此類行為絕不容忍，並會繼續就其性能、來源，以及流入香港的途徑作進一步調查。非法管有槍械屬極為嚴重的刑事罪行，市民請勿以身試法。