宏福苑｜拆棚後重見吐露港　居民單位定格：姪仔功課仲攤喺枱面

大埔宏福苑大火受災居民繼續上樓執拾，今日（5月3日）獲安排上樓的是宏泰閣及宏盛閣。宏盛閣5樓居民廖先生徒步上樓，成功取回重要文件及母親的金器，他表示單位仍停留在火災當日那一刻，原封不動，「見到阿哥個仔啲功課仲攤喺枱面準備做嘅 moment（時刻）」；而火災後政府拆除棚架，他返回單位後終可看到吐露港。面對居住了30多年的安樂窩，他坦言「被逼要走」的心情充滿失望與不捨。



宏盛閣5樓居民廖先生今日徒步上樓，成功取回重要文件及母親的金器。（馬耀文攝）

廖先生受訪時指，當局安排3小時執拾時間倉促，所以要先取回重要文件及母親的金器。他直言連駐足留念的時間都沒有：「其實你想話留念影相，拍一段片都已經要拿拿臨執嘢。」由於時間緊迫，所以無法將物品全數帶走，他無奈要將自己的玩具暫時留下，寄望日後能有第二次上樓機會再作執拾。

他的單位未被大火波及，屋內一切猶如時光靜止在逃生那一刻。廖先生表示：「見到阿哥個仔啲功課仲攤喺枱面準備做嘅 moment（時刻），間房基本上係要起身走，張床都仲係咁凌亂。」

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一家三口雖然平安無事，但廖先生直言離開單位時感到遺憾及失望：「始終單位無燒，完好無缺啦，點解唔去做返維修，畀返我哋入去住呢？又或者重新起過，你話等9年10年，我覺得其實可以等到嘅。」他指出，其實不少街坊都抱有同感，也希望能夠修復單位或原址重建。

談及在宏福苑30多年的珍貴回憶，廖先生如數家珍，例如樓下就是巴士站、隨時可以落樓做運動踩單車，還有清新的空氣。他續指，單位望出窗原本可見到吐露港景觀，但火災前大廈因大維修工程被圍網一年多。他今日重返舊居時，終可再次望見吐露港，他直言：「而家因為大火拆咗個棚望得返出面個景，係個懷念嚟……」被問到如何釋懷，廖先生表示：「無囉，既然日子都發生咗，唯有向前看，繼續向前去囉。」

5月3日宏福苑居民上樓情況