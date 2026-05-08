長沙灣男子踩電動單車遇查　反抗打傷2警被搜出大麻　涉6宗罪被捕

今日（8日）下午約3時45分，便衣警員在長沙灣海麗邨海暉樓對開，截查一名騎電動單車的男子，有人搜身時拒絕合作，更發難企圖逃走，被警員合力制服，即場搜獲少量大麻。兩名警員在制服疑犯期間，分別手腳擦傷和扭傷，均被送往明愛醫院治理。涉案25歲姓夏男子涉嫌「襲擊警務人員」、「販運危險藥物」、「駕駛未獲發牌照的車輛」、「沒有第三者保險而使用車輛」等6項罪名被捕，夏男事後黑布蒙頭、戴上手銬，被警員押返海暉樓住所搜查。



據了解，被捕男子經常在Instagram分享在馬路上使用「電動可移動工具」的影片，例如在鬧市以電動滑板車穿梭，甚至騎「風火輪」壓彎過馬路等危險動作；更曾上載懷疑危險藥物的片段。警方發現後部署拘捕行動，今日到場巡邏及埋伏拘捕該名男子。



其中一名受傷便衣警協助其他同袍調查。（梁偉權攝）

警方表示，今日（8日）下午3時45分，西九龍總區執行及管制組人員巡邏期間，在長沙灣海麗邨海暉樓對開發現一名25歲夏姓男子在上址行人路上駕駛電動單車，遂上前截查，夏男拒絕合作，試圖駕駛電動單車逃去，其後被警員制服。

經初步調查，警員在夏男身上約檢獲13.7克的懷疑大麻，市值約1,600元。警員其後搜查上址一個單位，並於該單位內檢獲約72.9克的懷疑大麻，市值約1.4萬元。

疑犯被押返海麗邨海暉樓單位搜查。（梁偉權攝）

夏男涉嫌「襲擊警務人員」、「販運危險藥物」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「駕駛未獲發牌照的車輛」、「沒有第三者保險而使用車輛」、「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔及在行人路上駕駛電單車」被捕，案件交由深水埗警區刑事調查隊第七隊跟進。

兩名男警務人員在制服疑犯期間分別手腳受傷，清醒被送往明愛醫院接受治理。