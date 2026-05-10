油塘肉檔「貓店長」疑被兩男女用紙箱偷走　東主籲歸還：好掛住佢

油塘有肉檔「貓店長」懷疑被盜。今日（10日）下午5時許，警方接獲嘉榮路嘉華商場地下一間肉檔的姓江（65歲）男負責人報案，指其所飼養的貓隻，懷疑被兩名男女偷走。警方將案件列作「盜竊」，交由觀塘警區刑事調查隊第5隊跟進。



《香港01》聯絡上東主江先生，他指貓貓「OK仔」平日好動，經常走到店對面公園玩，但「好聽話」懂得回家。警方翻查街外閉路電視後，拍到兩名男女疑用紙皮箱將牠裝走，即使商場保安告知他們貓貓已有主人，對方仍置若罔聞。江先生引述保安稱，男疑犯手部有疤痕，呼籲兩人歸還OK仔，嘆道：「養咗咁多年都好掛住佢，我太太都好掛住佢。」



油塘有肉檔「貓店長」OK仔懷疑被盜。（油塘人之家 Home of Yau-Tonger / Takchi Lau ）

江先生表示，店內養有兩隻貓「碌柚」及「OK仔」，均沒有特意繫繩綁住，兩貓性格截然不同，前者好靜、後者好動。OK仔平日喜歡到肉檔對面公園玩，一日內會來回數趟。OK仔由朋友轉贈，已飼養約4至5年，以往亦曾「出走」約一星期。他直言甚少擔心OK仔，因為牠「好聽話」懂得回家，「有時我哋嗌聲佢，佢『砰砰聲』就飆返嚟。」OK仔平日住於店內，即使未在打烊前歸家，仍會在翌日早上現身，等待餵食。

案發時，閉路電視拍到OK仔在店外，兩名男女疑用紙皮箱將其裝走，附近商場保安立即告知貓貓已有主人，惟對方不理會，照樣帶走。江先生引述保安稱，涉案男子手上有大片疤痕，自己並不認識偷貓的男女。

事後，友人代為在網上發文尋貓，認識OK仔的街坊均十分關注事件，紛紛到店詢問「搵返OK仔未呀？」江先生呼籲兩人歸還貓貓，嘆道：「養咗咁多年都好掛住佢，我太太都好掛住佢。」