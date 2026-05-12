油塘肉檔貓店長走失5日回家　市民誤當流浪帶往治療　已交還貓主

油塘有肉檔「貓店長」懷疑被人帶走。周日（10日）下午，肉檔姓江（65歲）男負責人報稱指其所飼養的貓隻於5月7日走失，懷疑被兩名男女偷走。警方一度將案件列作「盜竊」，交由觀塘警區刑事調查隊第5隊跟進。有讀者向《香港01》表示，帶走貓咪「OK仔」的涉事男女為其朋友，當初只為救貓，並非偷貓，已主動向警署聯絡。



警方今日（12日）表示，警方留意到有關該隻貓的社交媒體帖文後，觀塘警區刑事調查隊第五隊隨即主動展開調查，並確認事件實屬誤會。在警方協助下，該貓隻已順利交還報案人，案件列作「誤會」。據了解，有市民以為「OK仔」是流浪貓，將牠帶到獸醫診所接受治療，「OK仔」被交還時身體狀況良好。



油塘有肉檔「貓店長」OK仔懷疑被盜。（油塘人之家 Home of Yau-Tonger / Takchi Lau）

讀者黃小姐向《香港01》澄清指，帶走貓咪「OK仔」的涉事男女為其朋友，兩人屬夫婦關係。黃小姐引述朋友指，5月7日晚上8至9時許，夫婦途經油塘中心對開時，赫然發現一隻貓咪獨自坐在馬路中心，險象環生，當時一輛駛經的城巴A26線見狀亦停車。夫婦深怕貓咪遭遇車禍，決定將牠抱起帶返家中時照料。

由於擔心貓咪曾經受傷，夫婦翌日（8日）特意帶牠到獸醫診所檢查，幸好證實並無大礙。黃小姐解釋，朋友擔憂若將貓咪貿然放歸原處，恐會再遇危險，故決定暫時代為照顧。直至昨日（10日），夫婦看到新聞報道得知肉檔負責人正在尋貓，始知惹起誤會，遂隨即主動聯絡觀塘警署，以安排盡快將「OK仔」歸還予主人。

黃小姐坦言，朋友本意只為救回「OK仔」，不料卻被大眾誤當成偷貓賊，對此感到相當無奈及委屈。

油塘有肉檔「貓店長」OK仔懷疑被盜。（油塘人之家 Home of Yau-Tonger / Takchi Lau）

肉檔負責人江先生周日（10日）受訪指，貓貓「OK仔」平日好動，經常走到店對面公園玩，但「好聽話」懂得回家，但大約於5月7日懷疑被人偷走。警方翻查街外閉路電視後，拍到兩名男女疑用紙皮箱將牠裝走，即使商場保安告知他們貓貓已有主人，對方仍置若罔聞。江先生引述保安稱，男疑犯手部有疤痕，呼籲兩人歸還OK仔，嘆道：「養咗咁多年都好掛住佢，我太太都好掛住佢。」

江先生表示，店內養有兩隻貓「碌柚」及「OK仔」，均沒有特意繫繩綁住，兩貓性格截然不同，前者好靜、後者好動。OK仔平日喜歡到肉檔對面公園玩，一日內會來回數趟。OK仔由朋友轉贈，已飼養約4至5年，以往亦曾「出走」約一星期。他直言甚少擔心OK仔，因為牠「好聽話」懂得回家，「有時我哋嗌聲佢，佢『砰砰聲』就飆返嚟。」OK仔平日住於店內，即使未在打烊前歸家，仍會在翌日早上現身，等待餵食。

案發時，閉路電視拍到OK仔在店外，兩名男女疑用紙皮箱將其裝走，附近商場保安立即告知貓貓已有主人，惟對方不理會，照樣帶走。江先生引述保安稱，涉案男子手上有大片疤痕，自己並不認識偷貓的男女。

事後，友人代為在網上發文尋貓，認識OK仔的街坊均十分關注事件，紛紛到店詢問「搵返OK仔未呀？」江先生呼籲兩人歸還貓貓，嘆道：「養咗咁多年都好掛住佢，我太太都好掛住佢。」