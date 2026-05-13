宏福苑大火｜宏志閣居民再上樓　住戶：當最後一次執會安全啲

大埔宏福苑大火發生接近半年，八座大廈中唯一沒被大火波及的宏志閣，居民終於獲安排今日（13日）至下周日( 17日），第二度分批上樓執拾物品。



住宏志閣低層的呂先生，今早9時和親友再次回家執拾物件。他表示，上次上樓只得1.5小時，今次有3小時，希望可以「盡攞」，預計會取小量電器、未過期的食物、衣物和儲物櫃等：「當最後一次執會安全啲，雖然其餘7座都會有第二次上樓，但係自己嗰座唔知…希望間屋唔好發毛，因為本身鑿走咗紙皮石已經有滲水問題，浸咗張床。」如果物件過量，就暫存迷你倉或篩選後丟棄。

對於昨日合安舉辦的簡介會內容，他不置可否：「算啦！唔好問喇，佢話咩就咩囉！」呂先生坦言，有關方案未合其心水：「無論金錢或樓換樓嘅選項都係無吸引力，我要考慮工作地點、大細各樣。」他認為宏志閣是屋苑內景觀最佳的樓宇，「（今時今日）好難搵得番」，可是復修又要承擔日後的費用，實在要仔細研究。

他表示居民都希望開業主大會：「係咪真係有77%業主傾向賣？大家都覺得有必要（開會），一個禮堂其實可以容納一幢樓嘅業主，核實身份，當面去數囉！」

林先生希望檢回相簿等具紀念性的物品。（蔡正邦攝）

住宏志閣的林先生指，上次上樓胞妹已收拾貴重物品，今次他打算執拾具紀念價值的相簿等物件，並會拍下家中情況。他說：「唔知下次幾時返去，會唔會比人整爛啲嘢，四圍影吓。」

災後回家，林先生心情沉重。其一是多位街坊在大火中罹難，其二是即使他已經搬出，但住在宏志閣30多年，今次過後不知何時可再返家園。林續指，父親是業主，因為年紀大不便上樓，他稍後會進行視像通話「直播」收拾情況。他表示父母想回家居住，但未來安排仍待政府處理。

林先生昨日有參加合安舉行的簡介會，惟提問人數眾多，管理公司無法一一解答。被問到宏志閣維修費需要3000萬，他認為當局是否應先考慮處理公契問題，因為若居民不同意根本無法開展工程，而維修屋苑的公眾地方，費用又是否由8座居民一同分擔，而不是單由宏志閣居民繳付。他認為相關問題政府都要處理。

據了解，獲政府委任為宏福苑業主立案法團管理人的「合安管理有限公司」，於昨日（12日）晚上的簡介會上表示，若復修宏志閣要3,000萬元。以全幢248個單位計，平均每戶12萬元。

▼2026年2月21日 宏福苑拆除半數棚架▼



大埔宏福苑五級火災2025年11月26日，到2026年2月21日已接近三個月，政府委派的承辦商大致拆除半數棚架。H座宏志閣（左一）沒有受到大火波及，居民快將可回家。（夏家朗攝）

大埔宏福苑五級火災2025年11月26日，H座宏志閣（右一）沒有受到大火波及，居民快將可回家。（夏家朗攝）

宏志閣居民上落可用升降機 准多次上落

政務司副司長卓永興早前指，宏志閣居民將可在本月13日至17日的五天時間內，分批再次上樓執拾，由低層開始。首日會開放七個樓層，之後四天每日開放六個樓層。上午會開放1、3、5、7號單位，下午則開放2、4、6、8號單位。

卓永興又指，宏志閣的上樓安排與A至G座的做法大致相若。上午的開放時段為9時至下午1時，下午時段為2時30分至6時30分。每個單位可讓四名居民一同進入，居民可於單位內逗留三小時。宏志閣居民上落有升降機可用，期間可以多次上落。

宏志閣居民由今日起一連五天（13日至17日）分批再次上樓執拾。（政府新聞處文件截圖）

政府早前公布，如6月30日或之前，有四分之三、即75%的宏志閣業主確認，並同意簽署買賣協議，便可納入政府長遠居住安置方案。收購價與其餘七廈相同，估計總收購成本約10億元。

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