法國抵港空運包裹報稱載棋盤　海關揭藏$430萬K仔　拘控19歲男

海關上周四（7日）在香港國際機場，偵破一宗空運包裹販運毒品案件。關員查驗一件從法國抵港、報稱載有棋盤的空運包裹，檢獲約11公斤懷疑氯胺酮（俗稱K仔），估計市值約430萬元。



經跟進調查後，海關今日（13日）採取監控遞送行動，在黃大仙拘捕一名19歲男子，他已被控以一項「販運危險藥物」罪。案件將於明日（14日）在九龍城裁判法院提堂。



行動中，人員在一個法國抵港並報稱載有棋盤的空運包裹中，檢獲約11公斤懷疑氯胺酮（俗稱K仔），估計市值約430萬元，並拘捕一名男子。（海關提供）

海關重申，會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。此外，市民亦要避免將個人資料或地址交予他人以作收取包裹或貨物用途。

行動中，人員在一個法國抵港並報稱載有棋盤的空運包裹中，檢獲約11公斤懷疑氯胺酮（俗稱K仔），估計市值約430萬元，並拘捕一名男子。（海關提供）

海關強調會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。