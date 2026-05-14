牛頭角車禍｜兩名捱撞途人為牛頭角牙科診所職員　明愛：深感哀痛

牛頭角彩霞道休憩處對開昨日（13日）發生奪命車禍，釀成1死4傷慘劇。其中39歲女死者證實是牛頭角牙科診所的一名牙科手術助理，31歲重傷女途人是她的同事。香港明愛今日（14日）在網頁發文表示對此深感哀痛，並向逝者家屬致以最深切的慰問。



香港明愛在網頁發文表示對車禍深感哀痛，並向逝者家屬致以最深切的慰問。（網上截圖）

香港明愛於其網頁上發文稱：「昨天牛頭角彩霞道休憩處對開發生了一宗致命的交通意外，明愛牛頭角牙科診所的一名牙科手術助理在事故中不幸離世，另一名職員亦身受重傷，目前正在醫院接受治療。

兩名職員是香港明愛大家庭的重要一員，我們對此深感哀痛，並向逝者家屬致以最深切的慰問。

意外發生後，明愛團隊及社工已立即前往醫院，全力支援傷者及亡者家屬所需的協助。同時，我們亦會為其他受影響的職員提供心理輔導及情緒支援，陪伴他們度過這段艱難時刻，共同面對失去同袍的悲痛。

我們將持續陪伴及支援受影響職員及其家人，並再次致以最誠摯的慰問與關懷。」

被的士撞到的兩名女途人，是牛頭角明愛牙科診所的職員。（黃煦緻攝）

至於車禍中的傷者，包括70歲姓吳的士司機及兩名同為62歲的男女乘客，3人目前仍然留院治理，司機情況穩定，兩乘客情況嚴重；31歲姓徐女途人，情況危殆。

休憩處的花槽石壆被的士撞擊，部分石磚被撞至粉碎剝落，地下遺下一堆碎片。（黃煦緻攝）

網上事後流傳相關「車Cam」影片，顯示其他車輛在振華道上斜方向按照燈號停車，涉事的士沿振華道第二線落斜，突然狂飆轉彎越過馬路虛線，失控剷上彩霞道休憩處對開行人路，撞到兩名女途人。另一名女途人險被波及，事後驚魂稍定，立即跑走離開現場，附近亦有男途人險捱撞，一度嚇呆沒有反應，對面行人路的途人則按照燈號過馬路。「車Cam」同時錄下多人反應，有女聲驚呼「好慘」，有男聲則指「呢架的士離晒譜」，其他人議論紛紛。



涉事的士沿振華道第二線落斜，突然越過馬路虛線。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

的士失控剷上彩霞道休憩處對開行人路。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

的士失控剷上彩霞道休憩處對開行人路。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

另一名女途人險被波及，事後驚魂稍定，立即跑走離開現場，附近亦有男途人目擊過程，一度沒有反應。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

車禍發生於昨午（13日）約1時50分，當時的士載着兩名乘客，沿振華道第二線落斜，其間懷疑煞車失靈，失控剷上彩霞道休憩處對開行人路，撞到兩名女途人。

牛頭角彩霞道休憩處對開發生奪命車禍，一輛載有兩名乘客之的士，疑失控剷上行人路撞到兩名女途人，意外造成1死4傷，救護員在現場檢回死傷者的斷肢。（馬耀文攝）

救援人員接報趕至，將兩名昏迷女途人分別送往聯合醫院及伊利沙伯醫院搶救，其中送往聯合醫院的38歲女途人雙腳甩脫，經搶救後不治；另一名31歲女途人右腳甩脫。的士70歲姓吳男司機胸傷、62歲姓楊男乘客胸及腳受傷、62歲姓馬女乘客胸、背及頸傷，亦分別送聯合醫院和伊利沙伯醫院治理。

一輛的士駛至彩霞道休憩處對開時，失控鏟上行人路，釀成1死4傷慘劇。其中死者雙腳被撞至斷開；另一名重傷昏迷女途人則右腳甩脫。（fb馬路的事討論區/鄭俊朗）