宏福苑︱居民對未來方向各有意見　冀政府居民共達互利共贏結果

大埔宏福苑五級大火中，未被波及的宏志閣居民，繼去年12月後，本周三起一連五日（13至17日）分批再次上樓執拾。今日（16日）早上居民帶着大背囊、行李箱和搬屋用紙箱等陸續到達。有居民指單位是新裝修，直言「唔捨得」，但為下一代有安樂居所打算出售業權；亦有老街坊希望重返家園，冀政府和居民可達到一個互利共贏的結果。



對於宏福苑大火、現時無法回到家園居住，奉先生感到悲傷：「希望政府和居民可以達到一個互利共贏的結果，希望香港都好。」（黃偉民攝）

在宏志閣住了20年的奉先生，現時未有最終決定是否出售業權，只是他的孩子在這裏出生、長大，充滿回憶，自己是希望可以回到宏志閣居住，但亦尊重其他居民的想法。

對於宏福苑大火、有家歸不得，奉先生感到悲傷：「希望政府和居民可以達到一個互利共贏的結果，希望香港都好。」

奉先生上次因為不在港，錯過上樓收拾，今次回來希望取去夏季衣物及用品，並將一些較少用的物品暫存迷你倉。他認為宏志閣電梯無受損，僅得3小時收拾並不足夠，希望日後有更多機會上樓。

住宏志閣高層的袁小姐表示，其單位是新裝修，原以為當大維修完成，女兒又長大成人，將來「會輕鬆啲」，無奈一場大火令她要搬到過渡性房屋，猶如回到30年前的生活：「煮嘢食都煮唔到，用電磁爐，要踎喺地下煮嘢食。」說時忍不住掉下淚來。

不過為下一代着想，她打算出售業權：「因為而家單棟喺度，我要為下一代著想，無理由住幾年之後都唔知點算。」又嘆道：「呢件事發生咗，冇人想，政府都唔想，發生咗都要接受，人算不如天算。」

她讚揚政府做得好，認為各人意見不同，難以遷就，整體而言算是可以。至於是否希望召開業主大會，袁小姐不感樂觀，說：「都無用，宏福苑咁多人，次次字開會都係得個講字。」

政府今年2月21日公布長遠居住安排方案，並在4月28日公布宏志閣的後續安排，5月14日陸續向宏福苑業主發出「收購建議信件」，8月31日或之前須交回，若業主在下周五（22日）仍未收到信件，或此前未有提供聯絡資料予「解說專隊」，可致電政府熱線查詢。此外，若在6月30日或之前，75%或以上宏志閣業主簽署接受收購，政府提出的長遠方案便會正式開放予宏志閣，否則將不會涵蓋。

政府指，房屋局同步跟進草擬所需的法律文件，務求加快整體進程，協助受影響居民重建家園，重申收購建議提供多元選項，業主可因應自身情況和需要作出最合適的選擇。

政府又指，收到業主簽妥的信件後，會盡最大努力按情況協助完成買賣協議及轉讓手續，交易完成後盡早向選擇收取現金的業主，安排發放款項。

屆時業主能即時在私人市場或二手資助房屋市場購置物業，選擇參與「特設銷售計劃」的業主，則以現金或樓換樓方式，購買全新資助出售單位。