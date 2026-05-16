慈雲山慈樂邨單位陷火海一貓亡　200人疏散　一度有居民逃到天台

慈雲山有住宅發生火警。今日（16日）晚上7時47分，警方接獲多個報案，指慈樂邨樂誠樓一單位起火，據報有衣物焚燒。消防到場動用搜救隊灌救，約32分鐘後將火救熄；據報有居民走到天台待救，亦有人報稱被困其他單位需要協助。現場約200人疏散，一名70多歲老婦胸口痛，需登上救護車接受治理。



網上圖片可見，單位窗口火光熊熊，火舌及大量黑煙竄出窗外，波及室外冷氣機。警方正調查事件。現場可見，有居民赤腳或攜同寵物逃生；另有婦人受驚過度，有消防員上前安撫。起火單位戶主劉小姐透露，最先起火的是房內萬能插蘇，其子因濃煙太多而無法帶走愛貓，貓咪最終在火警中喪生。



網上圖片可見，單位窗口火光熊熊，火舌及大量黑煙竄出窗外，波及室外冷氣機。（慈雲山資訊交流 / Kevin Lui）

起火單位戶主劉小姐指，事發時她出外買東西，兒子則在家中。她引述兒子表示，當時睡房內懷疑有萬能插蘇短路起火，家中貓咪因受驚躲在另一間房的床底，不肯走出，屋內漸漸煙霧瀰漫，他遍尋不獲唯有逃走。劉小姐得悉事件後，邊趕回現場，邊指示兒子拍鄰居婆婆門，通知對方逃生。據她了解，貓貓不幸離世。

網上圖片可見，單位窗口火光熊熊，火舌及大量黑煙竄出窗外，波及室外冷氣機。（慈雲山資訊交流 / Kevin Lui）

住於起火單位的母子在場助查。（梁偉權攝）

有居民攜同寵物守宮逃生。（梁偉權攝）