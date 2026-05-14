今日新聞8分鐘｜牛頭角車禍車Cam　2明愛職員捱撞 ｜荃灣黃牛出沒

大埔樂善村電動單車充電時起火 男子頭髮燒燶送院 疏散約50人

今日（14日）早上7時23分，大埔汀角路83號過渡性房屋「樂善村」發生火警，一度傳出爆炸聲。據報一輛電動單車疑充電時起火。消防接報到場救熄，疏散約50人；43歲蘇姓男子嘗試救火時受傷，他上半身身體燒傷，頭髮燒至焦黑，清醒由救護車送往大埔那打素醫院治理。

美孚老婦疑迷途闖馬路 熱心司機停車扶上行人路：呢度危險

有長者懷疑迷路誤闖馬路，險象環生，幸得熱心司機扶回行人路。網上流傳車cam片段，顯示今日（13日）晚上8時許，有司機駕車沿葵涌道往荔枝角方向行駛，途至荔枝角收押所對開、長沙灣道交界時，驚見一名老婦神情恍惚在馬路邊閒晃。

司機見狀邊閃高燈提醒老婦小心，邊減速停車，當時旁邊的馬路仍有車駛過，熱心司機問老婦：「婆婆，你盪失路？你邊度返屋企啊？」老婦回應時說話含糊不清，司機再提醒「唔好行呢度啦，呢度危險啊，呢度高速公路」。片段至此告一段落，片主在帖文交代，由於阻礙了後方車輛太久，故「扶完佢（老婦）去行人路就走左」，呼籲網民若認得片中女子 ，「希望識得呢位婆婆既人可以關心下照顧下佢 」

周佩賢前日自殺亡 樂風相關公司被申請清盤 周早前已被申請破產

樂風集團創辦人及主席周佩賢於本周二（12日）燒炭身亡，集團的相關公司樂風資本有限公司昨（13日）被一名債權人入稟高等法院，申請清盤。根據司法機構網頁顯示，案件排期至本年8月5日聆訊。此外，周佩賢早前被5人申請破產，該案則排期至6日16日聆訊。

牛頭角車禍｜兩名捱撞途人為牛頭角牙科診所職員 明愛：深感哀痛

牛頭角彩霞道休憩處對開昨日（13日）發生奪命車禍，釀成1死4傷慘劇。其中38歲女死者證實是牛頭角牙科診所的一名牙科手術助理，31歲重傷女途人是她的同事。香港明愛今日（14日）在網頁發文表示對此深感哀痛，並向逝者家屬致以最深切的慰問。

荃灣和宜合道快線4隻黃牛大踏步 網民：小心牛牛出沒

今日（14日）下午2時14分左右，有駕駛人士在荃灣和宜合道可風中學對開，發現有牛隻在路中行走，於是報警。警方列流浪動物案，現正處理中。

消委會冷氣機｜三菱重工成慳電之王 樂聲牌性價比最高 附評分表

消委會／冷氣機／冷暖空調機／消委會評測／樂聲牌／三菱重工／三菱電機】即將踏入炎炎夏日，消委會今日（14日）發布最新一期報告，測試一匹半變頻式分體冷氣機的效能。結果發現，當中有三款冷氣機的製冷能源效率最理想，包括三菱重工、三菱電機及樂聲牌的樣本，當中又以樂聲牌性價比最高，售價約一萬元，較三菱重工及三菱電機便宜，該兩款分別售近1.6萬元及2萬元。

不過一分錢一分貨，三菱重工同時也是「慳電之王」，相比製冷效率最低的大松慳電33%，其室內及室外噪音的表現也位於前列，更提供3年新機全機保用期，為各樣本中最長。

特朗普訪華｜白宮發布其抵達北京氣勢磅礴影片

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月13日（周三）晚上抵達北京，展開對中國的國事訪問。白宮其後發布特朗普抵達北京時的照片和影片，配上氣勢磅礴的音樂。

上海迪士尼父女排隊3小時 不滿快證優先怒斥職員：交錢多先進？

近日網傳一段影片，一名內地男子帶女兒在上海迪士尼遊玩，在某熱門項目排隊長達3小時後，眼見持有Fast Pass（快速通行證）的遊客持續優先進場，最終情緒崩潰，在眾目睽睽下怒斥職員，公開質疑園方規則：「是不是誰交錢多，誰就先進？」

影片曝光後，網民看法呈兩極化。有人認為，迪士尼是商業公司，快證優先制度符合商業邏輯。然而，也有網民同情該男子，認為迪士尼園區如果接待不了這麼多遊客，就不應該賣那麼多票出去。