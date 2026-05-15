牛頭角奪命車禍｜的士司機控4項危駕致死致嚴重受傷 5.21提堂
撰文：凌逸德
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牛頭角彩霞道休憩處周三（13日）發生恐怖奪命車禍，一輛的士落斜時疑失控剷上行人路，釀1死4傷；其中兩名被撞女途人為牙科診所同事，38歲女子雙腳斷開送院不治，31歲傷者右腳被撞至甩脫命危，在伊利沙伯醫院深切治療部留醫。
警方今日（15日）表示，的士70歲姓吳男司機已被暫控一項「危險駕駛引致他人死亡」罪及3項「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」罪，案件將於5月21日上午於觀塘裁判法院提堂。
車禍發生於周三（13日）下午約1時50分，當時的士載着兩名乘客，沿振華道第二線落斜，其間懷疑煞車失靈，失控剷上彩霞道休憩處對開行人路，撞到兩名女途人。
救援人員接報趕至，將兩名昏迷女途人分別送往聯合醫院及伊利沙伯醫院搶救，其中送往聯合醫院的38歲姓徐女途人雙腳甩脫，經搶救後不治；另一名31歲姓徐女途人右腳甩脫。的士70歲姓吳男司機胸傷、62歲姓楊男乘客胸及腳受傷、62歲姓馬女乘客胸、背及頸傷，亦分別送聯合醫院和伊利沙伯醫院治理。的士司機事後涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」被捕。
▼5月13日牛頭角彩霞道休憩處奪命車禍▼
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