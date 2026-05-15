牛頭角奪命車禍｜的士司機控4項危駕致死致嚴重受傷　5.21提堂

撰文：凌逸德
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牛頭角彩霞道休憩處周三（13日）發生恐怖奪命車禍，一輛的士落斜時疑失控剷上行人路，釀1死4傷；其中兩名被撞女途人為牙科診所同事，38歲女子雙腳斷開送院不治，31歲傷者右腳被撞至甩脫命危，在伊利沙伯醫院深切治療部留醫。

警方今日（15日）表示，的士70歲姓吳男司機已被暫控一項「危險駕駛引致他人死亡」罪及3項「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」罪，案件將於5月21日上午於觀塘裁判法院提堂。

5月14日，牛頭角彩霞道休憩處奪命車禍兩名死傷者的女同事特意到場獻花。（黃煦緻攝）

車禍發生於周三（13日）下午約1時50分，當時的士載着兩名乘客，沿振華道第二線落斜，其間懷疑煞車失靈，失控剷上彩霞道休憩處對開行人路，撞到兩名女途人。

救援人員接報趕至，將兩名昏迷女途人分別送往聯合醫院及伊利沙伯醫院搶救，其中送往聯合醫院的38歲姓徐女途人雙腳甩脫，經搶救後不治；另一名31歲姓徐女途人右腳甩脫。的士70歲姓吳男司機胸傷、62歲姓楊男乘客胸及腳受傷、62歲姓馬女乘客胸、背及頸傷，亦分別送聯合醫院和伊利沙伯醫院治理。的士司機事後涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」被捕。

▼5月13日牛頭角彩霞道休憩處奪命車禍▼

牛頭角彩霞道休憩處5月13日發生奪命車禍，一輛載有兩名乘客之的士，疑失控剷上行人路撞到兩名女途人，意外造成1死4傷，救護員在現場檢回死傷者的斷肢。（馬耀文攝）
5月13日，一輛的士駛至彩霞道休憩處對開時，失控鏟上行人路，釀成1死4傷慘劇。其中死者雙腳被撞至斷開；另一名重傷昏迷女途人則右腳甩脫。（fb馬路的事討論區/鄭俊朗）
5月13日，一輛的士在牛頭角彩霞道休憩處對開剷上行人路，撞到兩名女途人致她們一死一傷，警方封鎖現場調查，事主一名親友（粉紅上衣）到場了解。（戴慧豐攝）
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