佐敦文苑樓火︱鄰居憶沖涼走火記　走廊佈濃煙困家中：驚到唔識行

佐敦文苑樓13樓一間「劏房」昨晚（21日）失火，1死4傷；69歲朱姓男死者行動不便，需坐輪椅代步；其同居多年、平日以老公老婆相稱的老伴「麗姐」激動落淚，令人心酸。



居於同層的蘇女士向《香港01》記者憶述昨晚火警時，仍餘悸猶存，因走廊滿佈濃煙，只能留在家中，直言「驚到唔識行、腳軟」，幸一家五口最終安全無恙。立法會議員鄭泳舜今早（22日）亦到文苑樓了解。



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蘇女士和其外傭表示沒有聽到火警鐘響，僅聽到有人喊著：「救命呀！救命呀！」（翁鈺輝攝）

蘇女士憶述，昨晚她10時許回家，洗澡期間突獲兒子告知：「話火燭呀媽！」她形容當時「手騰腳震，又手軟又腳軟，（驚到）又唔識行」，看見走廊佈滿濃煙，不能開門，她立即用濕毛巾封住門隙，一家五口只能留在家中待救。

消防早前在記者會上表示，事發時警鐘有響；蘇女士和其外傭則表示未有聽到火警鐘響，僅聽到有人大喊：「救命呀！救命呀！」大廈進行維修至今一年多，火警時隨即想起宏福苑大火，蘇女士驚魂未定表示：「心態都係驚到死下死下，驚到唔識行，腳軟。」外傭則稱，認得死者的老伴，指平時會看見她執紙皮，惟從未見過死者出入。

現場仍然漆黑一片，走廊有燒焦痕跡。（翁鈺輝攝）

附近街坊同樣認得姓朱死者及麗姐，指她日常在街上拾紙皮、朱翁則坐輪椅出入。昨晚火警時，麗姐亦到文苑樓樓下幫忙，為長者提供椅子；並提醒有居民在八文樓通訊群組指火警期間，文苑樓5樓以上聽不到火警鐘響，呼籲文苑樓居民盡快逃生。

13樓有一輛輪椅在走廊，未知是否屬死者所有。（翁鈺輝攝）

大廈外牆棚網現一個洞口。（翁鈺輝攝）

佐敦文苑樓現正進行維修，大廈外有棚網圍封。（翁鈺輝攝）

立法會議員鄭泳舜今早亦到文苑樓了解，他感謝消防及救援隊伍迅速行動，強調大修期間的消防安全至關重要，尤其是棚架防燃與逃生通道的暢通。他指油尖旺有多棟唐樓及劏房，促請政府盡快完成《建築物管理條例》與消防條例修訂，同時呼籲劏房業主在「簡樸房」規管過渡期內，主動增設「消防三寶」，保障住戶安全。

他亦建議，應透過防火會及修例，最快改善「簡樸房」環境，防止劏房因空間狹窄及雜物堆積造成逃生困難。另外，今早10時許，消防上樓向住戶派發「防災應急包（滅火筒、滅火氈、獨立火警偵測器、防煙頭套」。

立法會議員鄭泳舜今早到文苑樓了解。（翁鈺輝攝）

火警發生於昨晚（21日）10時49分，文苑街2至24號文苑樓高層劏房單位發生火警，消防將救火救熄後，在劏房內發現一具焦屍；另有4人吸入濃煙不適，清醒送院，事件總共釀成1死4傷。

死者是一名69歲朱姓男子。據了解，朱翁行動不便，需坐輪椅代步；其老伴平日則拾紙皮和發泡膠箱維生，並在樓下附近擺放雜物。老伴接獲噩耗後，情緒激動，一度坐在地下，事後登上警車協助警方調查。她離開警車後，旋即推著手推車，運載發泡膠箱和其他雜物離開，同時婉拒記者提問：「我無地方住，你點幫我?」即默然而去。

消防早前召開記者會交代案情，被問死者是否行動不便，消防表示未有相關資料。

死者老伴「麗姐」昨晚接獲噩耗後，情緒激動，一度坐在地下。

火警後，死者老伴「麗姐」推手推車，運載發泡膠箱和其他雜物離開。

起火劏房單位一劏九，就現場所見空間狹窄，牆身、天花和鐵閘多處熏黑，並有明顯剝落痕跡。現場擺放多件雜物，包括膠桶和木梯，地面亦見積水或污漬，整體非常凌亂。

涉事單位空間狹窄，牆身、天花和鐵閘多處被熏黑，多處有明顯剝落痕跡。現場擺放多件雜物，包括膠桶和木梯，地面亦見積水或污漬，整體非常凌亂。

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事發大廈高層位置起火。(網上圖片)

消防展開鋼梯開喉灌救。可見大廈外牆的棚網有薰黑痕跡。(李家傑攝)

其中一名傷者由救護車送院。(李家傑攝)

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其中一名傷者由救護車送院，須戴上氧氣罩。(李家傑攝)