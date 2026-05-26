西貢行山失蹤驚魂｜3老翁全部安全尋回 據悉其中2人早已自行落山
撰文：凌逸德
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西貢昨晚（25日）發生行山失蹤驚魂，3名男子一度下落不明，大批救援人員登山搜索，今日（26日）凌晨先尋獲其中一名76歲老翁，據悉其後再尋獲另外兩人，包括一名73老翁，今早尋獲時他在彩雲邨家中。3人均毋須送院。
消息稱，另外兩名男子，原來昨日已經自行搭小巴落山回家。警方表示，除今晨4時50分於上址尋獲一名姓陳（76歲）老翁，他手腳擦傷，毋須送院；上午約10時，再在彩雲邨發現一名姓莫（73歲）老翁，亦毋須送院；剩餘一名男子年約70歲。消防處則證實，已經安全尋獲該3名男子，上午11時05分停止動員。
事發在昨日（25日），據悉一批行山人士，趁公眾假期隨近100人團隊到西貢行山，一行人等由白腊出發，沿花山前往東壩。及至晚上10時15分，警方接獲報案，指與3名男子在萬宜路附近山徑失去聯絡。消息稱，其中一人曾於凌晨WhatsApp妻子，指會於山中過夜，早上回家。
警方、消防處及飛行服務隊人員到場協助搜救。過程中，消防處出動30名消防員及救護員協助。警方則將案件列作「行山人士搜救」處理。
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