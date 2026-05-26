一周70宗投資騙案涉逾$5000萬　有人信「專家」AI分析被騙過百萬

過去一周，警方共接獲逾70宗投資騙案，損失超過5,000萬港元。其中一名受害人在Facebook看到假投資廣告，點擊連結後轉至WhatsApp與自稱「加密貨幣投資專家」的騙徒聯絡，被對方誘使下載假冒的「投資平台 App」，並按指示將8萬元轉賬至加密貨幣電子錢包。事主發現假App內顯示的投資回報可觀，信以為真，結果再轉賬逾100萬元。直至平台拒絕提現，始如夢初醒。



過去一周，警方接獲逾70宗投資騙案，涉款逾5000萬元；有市民誤信「加密貨幣投資專家」被騙過百萬元。（「CyberDefender 守網者」Facebook）

AI 技術大熱，騙徒借「AI 投資分析」作招徠，聲稱可預測加密貨幣升跌，常以「AI 投資」、「高科技分析」、「保證回報」等字眼包裝，令投資看似專業可信，誘騙市民誤墮投資騙局。

警方在Facebook專頁「守網者」提醒，任何投資均有風險，聲稱穩賺、保證高回報或要求將資金轉入私人錢包的投資平台，極可能是騙局。市民切勿輕信網上聲稱「高回報」的投資廣告；切勿下載來源不明的投資App。下載全新 AI+ 升級版「防騙視伏 App」：https://cyberdefender.hk/scameterplus/。