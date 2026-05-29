藍田邨藍碧樓單位疑爆炸　女住戶四成皮膚燒傷送院　大批居民疏散

藍田邨一單位發生爆炸。今日（29日）早上約10時29分，藍碧樓25樓一單位傳出爆炸巨響，驚動多人報案；消防員一度派出一隊煙帽隊及一條喉戒備，最後在11時35分停止動員。救援人員尋獲該單位的50歲女住戶，其身體有多達四成面積的皮膚燒傷，面部及雙手等多處均須貼上敷料，清醒臥擔架床由救護車送往伊利沙伯醫院治理。



據了解，單位懷疑漏煤氣；警方及消防事後封鎖24至26樓層調查。現場可見，涉事單位窗戶玻璃盡碎，大廈對開滿佈散落的雜物。警方經調查後，相信上址因氣體洩漏引致爆炸，將案件列作「爆炸（氣體洩漏）」處理；事件中，約70名居民疏散；亦有碎片從高處墮下，撃中停泊於上址對開一私家車。



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女傷者面部及雙手等全身多處，均須貼上敷料，臥擔架床送院。

煤氣公司回覆查詢時表示，初步調查結果顯示，單位內的用戶喉管正常，沒有漏氣；而燃氣錶前的一段分喉懷疑因破損而洩漏；煤氣公司會協助有關部門進一步蒐證調查。

有雜物飛散大廈對開地面。

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