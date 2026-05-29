藍田邨藍碧樓爆炸｜煤氣公司：單位燃氣錶前一段分喉疑因破損漏氣

藍田邨藍碧樓25樓一單位，今早（29日）有一名50歲女住戶煮食期間，懷疑漏煤氣而發生爆炸，她首當其衝，多處燒傷送院；據悉她聞到異味，關煤氣一刻即發生爆炸。



煤氣公司回覆《香港01》查詢時指，經初步調查結果顯示，單位內的用戶喉管正常，沒有漏氣；而燃氣錶前的一段分喉，懷疑因破損而洩漏；煤氣公司會協助有關部門進一步蒐證調查。



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女傷者面部及雙手等全身多處，均須貼上敷料，臥擔架床送院。

事發在今早約10時29分，藍田邨藍碧樓一單位傳出爆炸巨響，多人報案；涉事單位的50歲女住戶，身體有多達四成面積燒傷，面部及雙手等多處均須貼上敷料，清醒臥擔架床由救護車送往伊利沙伯醫院治理。

現場可見，涉事單位窗戶玻璃盡碎，大廈對開滿佈散落的雜物。警方經調查後，相信上址因氣體洩漏引致爆炸，將案件列作「爆炸（氣體洩漏）」處理；事件中，約70名居民疏散；亦有碎片從高處墮下，撃中停泊於上址對開一私家車。

據了解，涉事單位的50歲女住戶當時她正在蒸煮蕃薯，其間突然聞到陣陣氣體異味，關煤氣一刻隨即發生爆炸，她猝不及防，多處二級燒傷。

早前有居民受訪時稱憶述，事發時驚聞巨響，「我嚇到成個人彈起。」她又形容如煙花般在身邊爆炸，立即拉開窗簾，見到「勁多嘢（紙碎等）喺度飄，望到玻璃全部碎晒」，單位內有人不斷呼叫「阿媽」。

有雜物飛散大廈對開地面。

大批消防到場救援。（Facebook Annis）