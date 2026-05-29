藍田邨爆炸｜燃氣錶前分喉破損洩漏　年初未能檢查　明起全邨再驗

藍田邨藍碧樓25樓一單位今早（29日）疑漏煤氣爆炸，正在煮食的50歲女住戶多處燒傷。煤氣公司表示，涉事單位燃氣錶前的一段分喉，懷疑因破損而洩漏；該單位上次安全檢查在2024年9月，當時未發現異常；惟今年1月定期檢查時，未能入內。



機電署指，涉事單位的爐具合格及貼有「GU」標誌，已檢走該段喉管及氣體煮食爐作進一步檢測。因應今次事故，煤氣公司明天（30日）開始逐步為該屋邨所有煤氣用戶，進行一次安全檢查，以策安全。



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女傷者面部及雙手等全身多處，均須貼上敷料，臥擔架床送院。

煤氣公司回覆《香港01》查詢時指，經初步調查結果顯示，單位內的用戶喉管正常，沒有漏氣；而燃氣錶前的一段分喉，懷疑因破損而洩漏；煤氣公司會協助有關部門進一步蒐證調查。

煤氣公司在2024年9月成功造訪事發單位進行安全檢查，當時單位內的喉管及爐具均安全正常；今年1月，煤氣公司再次為該屋邨進行檢查，惟未能進入該單位。

機電署則表示，派員到場調查後，初步懷疑涉事單位廚房內，有一段煤氣喉發生洩漏，已檢走該段喉管及氣體煮食爐作進一步檢測，以確定洩漏的成因。另外，該單位內裝設的氣體爐具，均屬已獲署方批准的型號，並貼有「GU」標誌 。因應今次事故，煤氣公司會在明天開始逐步為該屋邨所有煤氣用戶，進行一次安全檢查，以策安全。

機電署呼籲，氣體供應公司會為住宅用戶的氣體裝置每18個月作定期安全檢查，確保氣體裝置維持在良好狀況，住宅用戶應配合相關檢查。如市民發現氣體裝置有任何異常情況，應盡快聯絡氣體供應公司或註冊氣體工程承辦商安排檢查和維修。

有雜物飛散大廈對開地面。

事發在今早約10時29分，藍田邨藍碧樓一單位傳出爆炸巨響，多人報案；涉事單位的50歲女住戶，身體有多達四成面積燒傷，面部及雙手等多處均須貼上敷料，清醒臥擔架床由救護車送往伊利沙伯醫院治理。

現場可見，涉事單位窗戶玻璃盡碎，大廈對開滿佈散落的雜物。警方經調查後，相信上址因氣體洩漏引致爆炸，將案件列作「爆炸（氣體洩漏）」處理；事件中，約70名居民疏散；亦有碎片從高處墮下，撃中停泊於上址對開一私家車。

據了解，涉事單位的50歲女住戶當時她正在蒸煮蕃薯，其間突然聞到陣陣氣體異味，關煤氣一刻隨即發生爆炸，她猝不及防，多處二級燒傷。

早前有居民受訪時稱憶述，事發時驚聞巨響，「我嚇到成個人彈起。」她又形容如煙花般在身邊爆炸，立即拉開窗簾，見到「勁多嘢（紙碎等）喺度飄，望到玻璃全部碎晒」，單位內有人不斷呼叫「阿媽」。

大批消防到場救援。（Facebook Annis）