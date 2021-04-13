犯罪集團利用新金融科技收受網上賭注　洗黑錢1.8億元　16人落網

撰文： 朱雅霜 王譯揚 最後更新日期： 2021-04-13 19:39

警方昨（12日）及今（13日）兩日展開「風幕行動」，打擊一個利用新興金融科技，包括虛擬銀行、儲值支付工具及轉數快系統，經營網上賭博及進行清洗黑錢的犯罪集團，拘捕16人，包括8名骨幹成員，並凍結涉款約680萬元相關銀行戶口。據警方調查，由去年4月至今年1月，該犯罪集團利用至少25個戶口清洗共約港幣1.81億懷疑犯罪得益。

毒品調查科財富調查組總督察鄧凱彤（圖右）表示，警方一連兩日展開「風幕行動」，打擊一個利用新興金融科技，經營網上賭博及進行清洗黑錢的犯罪集團，拘捕16人。（王譯揚攝）

警方毒品調查科財富調查組總督察鄧凱彤表示，警方較早前透過情報搜集及分析，發現有犯罪集團在境外設立賭博網站，提供包括麻雀、撲克及百家樂等非法網上賭博活動；並透過轉數快或儲值支付工具帳戶收受賭注，再以虛擬銀行戶口處理獲得懷疑犯罪得益，並利用網上銀行或轉數快系統，處理犯罪得益，增加警方凍結資金的難度。

犯罪集團成員作為中介人透過社交網站招攬賭客，聲稱提供網上賭場服務，賭客可以港幣2元1分兌換賭博注碼或換回港幣，及開設網上賭場戶口，雙方以轉數快或儲值支付工具帳戶交易。（王譯揚攝）

犯罪集團成員作為中介人透過社交網站招攬賭客，聲稱提供網上賭場服務，賭客可以用港幣2元1分兌換賭博注碼或換回港幣，及開設網上賭場戶口。集團成員除了自己開設多個虛擬銀行帳戶，亦招攬家人、朋友等人作為傀儡戶口持有人開戶，以收取犯罪得益。

去年4月至今年1月清洗港幣1.81億

犯罪集團為方便運作，租用一個工廠大廈單位作為投注及運作中心，用作招攬賭客、收受賭注及處理犯罪得益；並利用大量智能電話及電腦，集中及有系統地運作虛擬銀行戶口，並利用網上銀行或轉數快系統，快速轉走犯罪得益，掩飾資金流去向。犯罪得益最終落入集團成員或傀儡的實體銀行戶口，並以現金形式被提取。經過警方深入調查後，發現集團於去年4月至今年1月期間，利用至少25個戶口清洗共約港幣1.81億懷疑犯罪得益。

拘13男3女 3人黑社會背景

警方於昨日及今日展開「風幕行動」，搜查集團工廠大廈單位及多處地方，以「串謀收受賭注」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢罪」）拘捕13男3女，年齡介乎21歲至56歲，當中包括8名骨幹成員，涉嫌干犯「串謀收受賭注」。被捕人士報稱任職文員、建築工人、售貨員及無業等，3人有黑社會背景

行動中，警方檢獲現金、多部電腦、智能電話、超過80張電話預付卡同一批銀行提款卡及文件，亦凍結相關銀行戶口涉及約680萬元。被捕人士仍被扣留調查，行動仍在進行中，警方不排除會有更多人被捕。