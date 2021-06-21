招攬三行廣西韋家幫成員　偷渡來港爆竊　本地主腦等11人落網

撰文： 朱雅霜 楊嘉朗 最後更新日期： 2021-06-21 19:39

本地犯罪集團招攬內地廣西「韋家幫」黨徒偷渡來港犯案，一個月內干犯最少7宗住宅及地舖食肆爆竊案件，盜取現金及珠寶首飾等總值近56萬元。警方調查後，昨（20日）凌晨直搗深水埗賊竇，拘捕9名非法入境者，起回部分失物及檢獲爆竊工具，同時在屯門拘捕2名本地男子，相信為集團主腦及骨幹成員。警方表示，其中7名被捕內地漢來自廣西韋家幫，他們在家鄉從事建築，熟識開鎖及建築物構造，相信因而被招攬來港犯案。

犯罪集團本地主腦於屯門落網，他涉嫌爆竊及安排未獲授權進境人士到香港。（楊嘉朗攝）

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警方新界北總區重案組第1隊總督察關駿軒表示，上月15日至本月19日，警方留意到元朗、天水圍、屯門及深水埗發生多宗爆竊案，地點包括住宅及地鋪食肆，賊人犯案手法相近。賊人均趁晚飯時間事主不在家或者深宵時段出動，潛入單位或舖頭，撬開窗花、露台門或者地鋪電閘開關控制箱入內。涉及7宗案件損失財物包括有現金、手錶及珠寶首飾，合共總值近56萬元。

針對案件類似犯案手法，新界北總區刑事部作出針對性調查及情報分析，相信7宗案件屬同一個招攬非法入境者來港爆竊的集團有關。非法入境者偷渡入境之後，有本地集團成員安排住宿及交通，並且安排他們探路踩線及落手，警方更加鎖定一個位於深水埗元州街單位，相信是集團成員租用作非法入境者匿藏用途。

新界北總區重案組第1A隊高級督察曹世樑表示，昨日凌晨4時，警方突擊搜查元洲街目標單位，起回部分失物，包括珠寶首飾、手錶及手袋等，並檢獲一批爆竊工具，包括有螺絲批及鐵筆等，警方拘捕單位內9名內地非法入境男子（23至51歲），涉嫌爆竊及非法入境。此外，警方在屯門拘捕2名本地男子（38歲及46歲），報稱為冷氣技工及商人，分別是集團主腦及骨幹成員，涉嫌爆竊及安排未獲授權進境者前來香港的旅程，同時扣留他們犯案時駕駛的私家車。

「韋家幫」家鄉做建築業擅長開鎖

警方指出，9名內地男子於5月中旬至6月中旬經水路及陸路偷渡來港，當中有7名來自廣西，他們身形矯健，在家鄉從事建築工作，熟識開鎖及建築物構造，相信因而被犯罪集團看中並招攬。據悉，他們是「韋家幫」成員。

警方調查及行動仍然繼續，包括追尋其他失物去向及背後其他涉案人士，以及被捕人士是否涉及其他案件等，不排除稍後時間會有更多人被捕。