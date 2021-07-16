直播｜警方國安處接獲舉報　今午派員到港大學生會綜合大樓調查

香港大學學生會評議會上周三（7日）通過動議，對七一刺警案疑兇梁健輝自戕身亡表示「深切哀悼」，更稱「感激他為香港作出的犧牲」。雖然評議會最終決定撤回哀悼動議，幹事會成員及評議員亦辭職，但風波仍未平息。據了解，警方國安處接獲相關舉報，今日（16日）下午近3時派員到香港大學學生會綜合大樓調查事件。

港大發言人表示，警方持法庭手令進入校園調查一宗案件，發言人指大學有法律責任按法庭要求行事。



警員進入學生會辦事處調查。（黃慧珊攝）

警方國安處派員到香港大學學生會綜合大樓調查。

【16:35】於搜查約1小時後，數名國安處警員步出學生會綜合大樓，部分警員手持黑色袋，大樓內仍有警員在內搜查，並有傳媒聯絡隊人員在大樓外候命。

【16:20】港大發言人證實，警方持法庭手令進入校園調查一宗案件，發言人表示大學有法律責任按法庭要求行事。

【16:15】一名律師到場，由警員安排下進入學生會綜合大樓。另外於港大校園電視辦公室亦有疑為律師到場。

【15:20】大批身穿黑色背心的國安警員到達香港大學學生會綜合大樓，他們一行人隨後進入學生會辦事處搜證。現場消息指，國安處人員亦搜查包括港大兩間校園傳媒學苑和校園電視的辦公室。

港大學生會評議會通過「感激」七一刺警案疑兇的議案後，惹起爭議。港大校委會主席李國章斥有關動議「不道德」及「不能接受」，直言歡迎國安部門跟進，並聲稱考慮將涉事學生「踢出校」；教育局及保安局亦先後點名批評及譴責評議會。

港大學生會其後於上周五（9日）凌晨召開記者會，表示意識到事件的嚴重性，對此深感抱歉。評議會決定撤回哀悼動議，全體幹事會請辭，評議會成員亦辭職，承諾日後會謹言慎行。然而，學生會道歉辭職始終未能平息風波，港大校方本周二（13日）發聲明不再承認港大學生會地位，又指將設立專責團隊，協調和處理各類學生事務，其後更要求學生會七日內（7月21日前）遷離學生會綜合大樓。