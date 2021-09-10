訛稱提低息樓宇按揭貸款　騙徒扮銀行及律師樓職員　警拘3男子

早前，有騙徒涉嫌冒充銀行及律師樓職員，訛稱有低息樓宇按揭貸款提供予受害人，藉此騙取約130萬元保證金，幸好事主發現事有蹺蹊報警。警方接手調查，發現騙徒用虛假的銀行文件、租用商廈單位扮作律師樓，從而騙事主的信任，並且要求事主交出大額保證金支票，騙徒得手後會消聲匿跡。至周二（7日）警方採取拘捕行動，以涉嫌「串謀詐騙」罪拘捕3名男子，他們介乎28至36歲，警方不排除有更多人被捕。



屯門警區助理指揮官（刑事）警司莊成逸指，上月31日警方接獲一名男子報案指，他早前接獲騙徒的來電，對方訛稱自己是一間本地銀行的職員，能夠提供低息樓宇按揭貸款，事主不虞有詐提供個人資料，包括入息證明、銀行資料、住址證明及樓契，用作審批貸款之用。之後，騙徒向事主表示貸款申請已經通過審批，騙徒再以律師樓職員的身份，向事主出示假冒的銀行文件，要求對方交出一張130萬元的支票，作為保證金及資產證明。事主覺得可疑及沒有交出支票，之後報警求助。

屯門警區刑事調查（一）總督察陳家成表示，警方接手調查及分析後鎖定一個犯罪團伙，警方成功聯絡到一名扮作律師樓職員的騙徒，而騙徒約事主到尖沙咀一單位內進行貸款手續、交收支票。探員展開拘捕行動，於尖沙咀一商業大廈外拘捕一名正接洽事主的男疑犯，之後再於上址一個約350呎的單位內拘捕另一名男子。

之後，警員再拘捕另一男子，他為初時來電予事主的角色，涉案人士現正被扣查，警方相信已經瓦解一個犯罪團伙，並拘捕集團的骨幹成員，不排除之後有更多人被捕。據了解，騙徒於8月尾開始租用該單位，3名被捕男子中2人為拍擋，另一人是從網上招攬回來。探員於假律師樓檢獲大量虛假文件、證書、冒充律師樓職員的卡片及假招牌。

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屯門警區刑事調查第5隊主管督察霍靉琳表示，犯罪團伙會透過Facebook等社交應用程式，招攬想搵快錢的市民，要求他們扮演銀行、律師樓職員等角色，騙徒會招攬其他人士提供銀行戶口，以收取犯罪得益。過程中，騙徒會透過隨機來電的形式，訛稱是本地銀行或中介公司職員，可以提供低息樓宇按揭貸款，騙徒會透過社交應用程度與事主保持聯絡。

騙徒要求事主交出入息證明、銀行資料、住址證明及樓契作審批之用，數日後會聯絡事主貸款已獲批，程序會轉交律師樓進行審批手續。之後，另一名扮作律師樓職員的騙徒會約見事主，騙徒出示虛假的銀行文件，再要求事主交出大額保證金支票。騙徒為了得到事主信任，會租用商業大廈的辦公室用作律師樓，藉此增加事主的信任。當事主交出款項後，騙徒就會失去聯絡。據警方資料顯示，今年1至8月全港有116宗同類案件，涉及3340萬元。

警方指，3名被捕男子已被暫控合共一項「串謀詐騙」罪，案件已於今日（10日）在屯門裁判法院提堂。警方提醒，市民若收到自稱為銀行職員來電，可主動向相關銀行求證核實，切勿輕易相信可疑電話的借貸轉介服務。同時，亦應選擇可靠的律師樓，若懷疑遇到騙案，可隨時致電警方防騙易熱線18222查詢，亦可瀏覽反詐騙協調中心網頁，以獲得最新騙案手法資訊及警示。